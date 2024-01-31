الأربعاء 31 يناير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

المقاتل الانيق.. قسامي بطل خانيونس يتحول لأيقونة شجاعة على "أكس"

المقاتل الانيق
المقاتل الانيق

المقاتل الانيق.. نشرت كتائب القسام مقطع فيديو لمقاتل يستهدف دبابة إسرائيلية في خانيونس، في اليوم الـ116  على العدوان الإسرائيلي على غزة، و يواصل الاشتباك والتصدي من قبل المقاومة الفلسطينية. 

وظهر في الفيديو مقاتل قسامي يرتدي زي أنيق، ويحمل قاذفة دبابات ثم يستهدف دبابة إسرائيلي  ويجري في رشاقة.


لفتت أناقته انتباه رواد منصة أكس وأسلوبه المختلف في ارتداء ملابس مدنية أنيقة خلال خوضه معركة شرسة مع جنود الاحتلال.


وصمم رواد منصة أكس صورا مختلفة عدة للمقاتل الأنيق.

 

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