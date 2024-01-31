أسامة كمال: "القواعد الإسرائيلية مصدر سلاح المقاومة الفلسطينية"

أكد الإعلامي أسامة كمال، مقدم برنامج "مساء دي أم سي"، أن اتهام إسرائيل بأن مصر تهرب الأسلحة لغزة كذبته "نيويورك تايمز"، مشددًا على أن مصر دمرت أنفاقا كثيرة في سيناء عام 2018.

وأضاف "كمال"، خلال تقديم برنامج "مساء دي أم سي"، المُذاع عبر شاشة "دي أم سي"، تحقيق "النيويورك تايمز" يرد على ادعاءات إسرائيل بتهريب سلاح غزة من مصر، وخرج بنتائج أن الأسلحة هي من قواعد إسرائيل.

وأوضح أن القواعد الإسرائيلية هي مصدر السلاح في إيد المقاومة الفلسطينية ويتم سرقتها من مستودعات الذخائر الإسرائيلية أو من خلال بيعها من قبل إسرائيليين في السوق السوداء.

وفي وقت سابق، أكد الإعلامي أسامة كمال، أن الرئيس الراحل محمد أنور السادات في خطابه يوم 16 أكتوبر 1973 قال إننا حاربنا ونحارب من أجل السلام الوحيد الذي يستحق وصف السلام وهو السلام القائم على العدل وأنه لا يفرض وسلام الأمر الواقع لا يدوم.

وتابع "كمال"، خلال تقديم برنامج "مساء دي أم سي"، المُذاع عبر شاشة "دي أم سي"، : "لسنا مغامري حرب ولكن نحن طلاب سلام.. تمسك مصر بقضية فلسطين وإننا لسنا دعاة حرب"، موضحًا أن مصر ليست داعية حرب ولكنها طالبة للسلام حتى وهي في وقت الحرب.

وأوضح أسامة كمال، أن مصر كانت وما زالت هي الداعم الأكبر لقضية فلسطين، حتى وأن كانت الداعم الوحيد للشعب الفلسطيني"، منوهًا بأن الحرب الإسرائيلي على قطاع غزة ليست شئ جديدًا، مشددًا على أن المقاومة الفلسطينية وحماس ليست المسئولة عن العدوان، موضحًا أن إسرائيل قامت بمثل هذه الحرب 4 مرات بدون أن يكون هناك استفزاز من المقاومة الفلسطينية.

