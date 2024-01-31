نقيب الفلاحين يكشف عن حلول لخفص أسعار اللحوم (فيديو)

قال حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، إن سبب ارتفاع أسعار اللحوم هو الاستيراد وارتفاع سعر الدولار ، فضلا عن وجود ٤٠٪ عجز في اللحوم الحمراء، معقبا: “لدينا عجز في الدواجن ٥٪ ، والأسماك ١٥٪ ”.

إجراءات صارمة لوقف مسلسل ارتفاع أسعار اللحوم والدواجن

وطالب نقيب الفلاحين خلال حواره مع الإعلامية انجي أنور ببرنامج مصر جديدة والمذاع على فضائية etc، مساء الثلاثاء، الحكومة باتخاذ إجراءات صارمة لوقف مسلسل ارتفاع أسعار اللحوم والدواجن منها إيقاف المجازر شهر على الأقل وتشديد الرقابة على ذبح اللحوم البتلو والعشر.

وأشار نقيب الفلاحين إلى وجود مشاكل عديدة منها ارتفاع عدد السكان وانهيار الثورة الداجنة في القرى الريفية، بالإضافة إلى اتباع بعض العادات السيئة مثل: الإقبال على شراء الحيوانات حية والابتعاد عن شراء المجمدات.

وكشف الدكتور السيد خليفة، نقيب الزراعيين، تفاصيل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تطوير القطاع الزراعي والاهتمام بفكرة التصنيع الغذائي.

وتابع السيد خليفة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج صالة التحرير، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن ملف الأمن الغذائي قضية تهم العالم أجمع ومصر بصفة خاصة، باعتباره الملف الأهم في الاستثمار المصري.



وأشار خليفة إلى أن الشراكة الزراعية بين مصر ودول إفريقيا توطد العلاقات بينهما، منوها أن المشروعات المشتركة مع إفريقيا سيتولاها القطاع الخاص المصري مستقبلا.

وحول أسعار اللحوم الحمراء، قال نقيب الزراعيين إنه متوقع ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أن الدولة تسير على نهج استيراد اللحوم من الخارج.

وأوضح السيد خليفة أن الحكومة تعمل على إزالة المعوقات أمام المستثمر الزراعي، من خلال استصلاح الأراضي وتسهيل إجراءات التصدير، مختتما: أكبر التحديات التي تواجه قطاع الاستثمار هو التغير المناخي، وهذا الأمر خارج عن إرادة الإنسان.