حزب الله في العراق يعلن تعليق عملياته العسكرية ضد القوات الأمريكية

أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق تعليق عملياتها ضد القوات الأمريكية، بشكل مؤقت ويأتي ذلك بعد استهداف قاعدة أمريكية فى الأردن أسفر عنها مقتل عدد من الجنود الأمريكيين وإصابة العشرات.

قال الأمين العام لكتائب حزب الله أبو حسين الحميداوي في بيان لها: إن طريق ذات الشوكة صعب عسير وضرائبه كبيرة، والأحرار السائرون فيه يُدركون أن الأثمان مهما عظمت تهون أمام تحقيق رضا الله ونصرة المستضعفين، وقد اتخذت المقـ..ـاومة الإسلامية كتائب حزب الله قرارها بدعم أهلنا المظلومين في ‎غزه الصمود بإرادتها، ودون أي تدخل من الآخرين، بل إن إخوتنا في المحور، لا سيما في الجمهورية الإسلامية لا يعلمون كيفية عملنا الجـهادي، وكثيراً ما كانوا يعترضون على الضغط والتصعيد ضد قوات الاحتلال الأمريكي في ‎العراق و ‎سوريا والتزاما منا بأداء تكليفنا الإنساني والعقائدي، فقد عملنا بحكمة وتدّبر ومراعاة الموازين الشرعية والأخلاقية بشكل دقيق في أشد الظروف وأقساها.

وأضاف البيان: إننا إذ نعلن تعليق العمليات العسكرية والأمنية على قوات الاحتلال -دفعا لإحراج الحكومة العراقية-سنبقى ندافع عن أهلنا في غزة بطرق أخرى، ونوصي مجـاهدي كتائب حزب الله الأحرار الشجعان بـــ الدفاع السلبي (مؤقتاً)، إن حصل أي عمل أمريكي عدائي تجاههم، (لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ).