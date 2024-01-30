حبس 46 متهمًا بالاتجار في المخدرات بأسيوط وأسوان ودمياط

أمرت النيابة العامة، بحبس 46 متهما 4 أيام على ذمة التحقيقات احتياطيا بتهمة حيازة أسلحة نارية ومواد مخدرة فى محافظات أسيوط وأسوان ودمياط.

حبس 46 مته ما بالاتجار بالمواد المخدرة في أسيوط وأسوان ودمياط

كان قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن (أسيوط - أسوان- دمياط) واصل شن حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة.

وأسفرت جهودها بإشراف اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية،عن ضبط 31 سلاحا ناريا و13 قضية مخدرات فى أسيوط وأسوان ودمياط.

فى مديرية أمن أسيوط؛ ضبط 31 قضية سلاح نارى ضُبط خلالهم (15 بندقية آلية- 13 بندقية خرطوش - 23 فرد محلى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (31 متهما "لـ 25 منهم معلومات جنائية").

كما ضبط 5 قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (1,770 كيلو جرام لمخدر الحشيش- كمية لمخدر الشابو) بحوزة (5 متهمين "لـ 4 منهم معلومات جنائية") وتنفيذ 423 حكما قضائيا متنوعا.

وفى مديرية أمن أسوان؛ ضبط 4 قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (7,600 كيلو جرام لمخدر الحشيش- 4,800 كيلو جرام لمخدر البانجو- كمية لمخدرى "الهيروين- الشابو").. بحوزة (5 متهمين "لـ 2 منهم معلومات جنائية") وضبط 3 فرد محلى وعدد من الطلقات وتنفيذ 823 حكما قضائيا متنوعا.

وفى مديرية أمن دمياط؛ ضبط 4 قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة والأسلحة النارية.. ضُبط خلالهم (7,600 كيلو جرام لمخدر الحشيش– 9,500 كيلو جرام لمخدر البانجو– 7,500 كيلو جرام من مخدر الهيدرو– كمية لمخدر الهيروين) وكذا ضبط (2 فرد محلى وعدد من الطلقات) بحوزة (5 متهمين لهم معلومات جنائية) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية لاستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.