السيناريست محمود حمدان: «حق عرب» دراما صراع العائلات فى رمضان 2024

يواصل السيناريست محمود حمدان كتابة الحلقات النهائية من مسلسله الجديد «حق عرب» والذى يخوض من خلاله ماراثون دراما رمضان للعام الجارى 2024، ويقوم ببطولته النجم أحمد العوضى إلى جانب مجموعة كبيرة من النجوم منهم: «رياض الخولى ووفاء عامر ووليد فواز وأحمد عبدالله محمود.

المسلسل يدور فى إطار صراع العائلات، وكيفية الحصول على الحقوق المسلوبة من خلال العادات والتقاليد، ويبرز ما بها من إيجابيات وسلبيات وتأثيرها على المجتمع والناس بشكل عام، وهو ما أراد السيناريست الشاب محمود حمدان تسليط الضوء عليه من خلال مسلسله الجديد.

وبسؤال «حمدان» عن فكرة المسلسل، قال: المسلسل بشكل عام ولد منذ البداية مع النجم أحمد العوضى، فقبل بداية العمل والكتابة، جلسنا سوياً وعقدنا جلسات عمل مكثفة لرسم الملامح العامة للقصة والشخصيات، فجاءت فكرة الحقوق وكيفية عودتها، فالعمل يسلط الضوء بشدة على العادات والتقاليد ويناقش قضية كيف يمكن أن يعود الحق لأصحابه.

وأضاف: العوضى صديقى منذ سنوات، ومالمسته فيه دائماً هو رغبته فى تجسيد الشخصيات التى تعبر عن المجتمع المصرى وأهله وناسه، فالشخصية الجديدة المقرر أن يظهر من خلالها العوضى فى رمضان ستكون شخصية شعبية بإطار وشكل جديد بعيد عن الشخصيات الماضية الذى جسدها فى أعماله السابقة، ولكن هى أيضاً شخصية من نبض المجتمع المصرى كما هى عاداته، فسيجسد شخصية «تاجر خشب» ينتمى لعائلة كبيرة ولكن يريد الحصول على حقه من عائلة أخرى، وبتناول الأحداث نسلط الضوء بشكل كبير أيضاً على صراع العائلات وخطورته على المجتمع.

وتابع حمدان حديثه قائلاً: العمل يشارك فيه أيضاً مجموعة من النجوم الكبار، وبدون شك سيقدمون إضافة قوية للمسلسل فى موسم قوى وكبير بحجم دراما رمضان، فهذا الموسم دائماً ما يكون مدججاً بنجوم الدراما، وهو الموسم أيضاً الذى يشهد مولد النجوم.

وعن رؤيته للفنان أحمد العوضى، قال: العوضى نجم مميز، ودؤوب للغاية فى عمله، وأرى أنه أصبح من أهم نجوم الأكشن فى مصر، ووصل لذلك بسبب اهتمامه بالتفاصيل، فهو لا يجسد الشخصية إلا بعد إحكام جميع تفاصيلها، ولذلك متفائل بتحقيق العمل نجاحاً كبيراً.

وعن خوضه منافسات موسم دراما رمضان للمرة الثانية، قال: أخوض موسم دراما رمضان للمرة الثانية هذا العام، فكانت المرة الأولى كانت مع النجم الكبير الزعيم عادل إمام من خلال مسلسل «عوالم خفية» عام 2018، وهو العمل الذى حقق نجاحاً كبيراً وكانت بداية كبيرة لى فى هذا الموسم، ولذلك أعمل تماماً طبيعة المنافسة.

وعن رؤيته لموسم دراما رمضان لعام 2024، قال: كما ذكرت دائماً يكون هذا الموسم الأكثر أهمية بالنسبة للجمهور، وأعتقد أن هذا العام سيكون موسماً قوياً على صعيد المنافسة، خاصة أن عدد الأعمال قليل مقارنة بالأعوام السابقة.