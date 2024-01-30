الأربعاء 31 يناير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

منوعات ومرأة

استخدامات طبية لبذور الشيا تفيد الجسم

بذور الشيا
بذور الشيا

بذور الشيا من أهم النباتات الطبيعية التي تعالج العديد من الأمراض وتفيد الجسم من خلال تقوية المناعة، حيث يمكن الإستعانة بها كبديل طبيعي للأدوية، حسبما ينصح الكثير من الأطباء

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استخدامات بذور الشيا

ووفقًا لما ذكره موقع صحيفة هيلث لاين، هناك العديد من فوائد بذور الشيا وفيما يلي نستعرض أهمها..

​حماية القلب

إن وجود حمض ألفا لينولينيك في بذور الشيا قد يعزز صحة القلب،  فهو يساعد في تقليل نسبة الكوليسترول الضار في الجسم.

حماية الجلد

يساعد الزيت الموجود في بذور الشيا في علاج الأكزيما، حيث يحد من حدوث الحكة، ويشفى ويحسن ترطيب الجلد.

حماية الأمعاء

تحسن بذور الشيا بكتيريا الأمعاء الجيدة وتعزز صحة الأمعاء، كما تمنع الإصابة بالإمساك لأنها مصدر جيد للألياف.

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