استخدامات طبية لبذور الشيا تفيد الجسم

بذور الشيا من أهم النباتات الطبيعية التي تعالج العديد من الأمراض وتفيد الجسم من خلال تقوية المناعة، حيث يمكن الإستعانة بها كبديل طبيعي للأدوية، حسبما ينصح الكثير من الأطباء

استخدامات بذور الشيا

ووفقًا لما ذكره موقع صحيفة هيلث لاين، هناك العديد من فوائد بذور الشيا وفيما يلي نستعرض أهمها..

​حماية القلب

إن وجود حمض ألفا لينولينيك في بذور الشيا قد يعزز صحة القلب، فهو يساعد في تقليل نسبة الكوليسترول الضار في الجسم.

حماية الجلد

يساعد الزيت الموجود في بذور الشيا في علاج الأكزيما، حيث يحد من حدوث الحكة، ويشفى ويحسن ترطيب الجلد.

حماية الأمعاء

تحسن بذور الشيا بكتيريا الأمعاء الجيدة وتعزز صحة الأمعاء، كما تمنع الإصابة بالإمساك لأنها مصدر جيد للألياف.