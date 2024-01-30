عرائس ماريونيت "مملكة السحر والأسرار" تواصل عروضها بمسرح البالون

يواصل مسرح البالون، عرض عرائس الماريونيت "مملكة السحر والأسرار" نجاحه بقاعة السحر والفن "صلاح جاهين"، حيث نجحت مملكة السحر والأسرار في جذب الأطفال والكبار لدخولها والتجول والمتعة بها واكتشاف عالمها والتفاعل معها، وتبدأ يوميا في السادسة مساءا عدا يوم الثلاثاء بمسرح البالون التابع للبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة الفنان القدير "أحمد الشافعي".

تدور أحداث "مملكة السحر والأسرار" حول قيام رحلة مدرسية لزيارة منطقة الأهرام وأبو الهول حيث ينشق ثلاثة أطفال من أفراد الرحلة ويصعدون مدرجات الهرم الأكبر خوفو دون الاهتمام لتنبيه ميس نيفين مشرفة الرحلة وأثناء صعودهم تنهار بهم إحدى المدرجات فيسقطون داخل إحدى الغرف الداخلية للهرم خوفو، فيكتشفون أن هناك لصوص أثار يحاولون سرقة كتاب الأسرار، وأثناء محاولاتهم للخروج من المكان يقرأ أحدهم إحدى المخطوطات وكانت عبارة عن تميمة يظهر على أثرها الكاهن"حم نترو" ليوكل لهم مهمة نقل كتاب الأسرار لحمايته من اللصوص ويقبلون المهمة وأثناء المهمة تحدث لهم مفارقات يتعلمون من خلالها " أن العلم و المعرفة أعظم كنوز الدنيا"،

أداء صوتي حسب الظهور: الفنانون " هبة محمد، نورهان هاني إبراهيم، عبد الرحمن طارق، دعاء محمد، حسن الشريف، إيهاب علوان، هاني إبراهيم، يحيى نديم، وفاء السيد، باسم نور، عماد عبد العظيم"

المحركون حسب الظهور : الفنانون "عماد عبدالعظيم، ياسر جمعة، هبة محمد، دعاء محمد، إيهاب علوان، خالد عبد الحافظ، أحمد صالح، أحمد حسن، نور الشرقاوي، باسم نور، محمد نوفل، محمد جاد، هشام إبراهيم" ، فني اكسسوار عرائس: موسى سعد، أحمد حمدي،

تأليف: عبد المنعم محمد، أشعار: محمد زناتي، ديكور: د. محمد سعد، عرائس: د. أمير عبد المسيح، موسيقى وألحان: يحيى نديم، توزيع موسيقي: أحمد ريكاردو، إضاءة: أبو بكر الشريف، مادة فيلمية: ضياء داوود، تنفيذ ديكور: أبو العلا صابر، مساعدو الإخراج: دعاء محمد، هبة محمد، مخرج منفذ: ياسر جمعة، رؤية إخراجية: عماد عبدالعظيم"