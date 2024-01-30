سياسي فلسطيني يكشف تفاصيل اتفاق الأسرى (فيديو)

رفض المستشار طه الخطيب، سياسي فلسطيني، أن عدد الأسرى الفلسطينيين وصل إلى 15 ألف أسير، فيما كانوا قبل الحرب 5600 أسير، مشيرا إلى أنه تم اعتقال 6400 أسير من الضفة الغربية، ومن غزة تم اعتقال أكثر من 3400 أسير متواجدين في معتقلات النقب بغزة.

ورفض "الخطيب"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع على فضائية "الحدث اليوم"،مساء اليوم الثلاثاء: " وصف المفاوضات التي تجري في باريس بـ "اتفاق الرهائن"، وإنما هي اتفاقات لتبادل أسرى، لأن هناك أسرى إسرائيليين مازالوا محتجزين في قطاع غزة، وتم أسرهم من معسكرات الجيش الإسرائيلي مقابل أسرى فلسطينيين متواجدين في السجون لما قبل 7 أكتوبر وما بعدها أيضا.

تفاصيل اتفاق الأسرى

وتابع: "اتفاق الأسرى يدخل في عدة مراحل، منها وقف إطلاق النار المصحوب بالهدنة الزمنية، حيث إن الحديث حول شهر أو 45 يوم، يتم تبادل فيه ما يقرب من 45 أسير إسرائيلي، مقابل من 100 لـ 150 أسير فلسطيني.

وزار وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن تل أبيب للمرة الرابعة منذ هجوم قوات الاحتلال الإسرائيلية على قطاع غزة، إثر الهجوم الذي شنته حركة حماس في السابع من أكتوبر الماضي.

وأكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، ضرورة إدخال مزيد من المساعدات الغذائية والطبية إلى غزة.

وقال بلينكن إن إسرائيل وافقت على مبدأ ارسال بعثة للأمم المتحدة لتقييم الوضع في شمال قطاع غزة، تمهيدًا لعودة النازحين الفلسطينيين.

الحملة الإسرائيلية العسكرية في غزة ستنتقل إلى مرحلة جديدة



ومن جهة أخرى، أعرب وزير الخارجية الأميركي عن رغبة الولايات المتحدة بأن تنتهي الحرب في غزة في أقرب وقت ممكن. لكنه أكد ضرورة أن تحقق إسرائيل أهدافها من خلال منع تكرار ما حدث في هجوم السابع من أكتوبر، لكنه لم يتطرق إلى المفاوضات غير المباشرة التي كانت انطلقت سابقا بين إسرائيل وحماس من أجل تبادل الأسرى، إلا أنه أكد لاحقا اقتناعه بأن الحركة ستنخرط في المفاوضات لتبادل الأسرى.

ففي مقابلة مع شبكة "أن بي سي" بثت، اليوم الأربعاء، أجاب بلينكن حين سئل عما إذا كانت المفاوضات ستستأنف وإذا كانت حماس ستوافق على المضي فيها بعد عملية اغتيال أحد كبار قيادييها الأسبوع الماضي في بيروت: "أعتقد أن حماس ستنخرط عاجلاً أم آجلاً في المفاوضات لإطلاق الإسرائيليين الذين ما زالوا محتجزين في غزة".

يشار إلى أن الفصائل الفلسطينية كانت احتجزت منذ السابع من أكتوبر الماضي نحو 240 أسيراً واصطحبتهم إلى داخل القطاع، إلا أنها عادت وأفرجت عن نحو 100 عبر مفاوضات جرت في نوفمبر برعاية مصرية قطرية أميركية قبل أن تتوقف أو تجمد في الأول من ديسمبر الماضي (2023).

وفيما بدأت قبل أسابيع مساع لاستئناف تلك المحادثات، نفذت إسرائيل، الثلاثاء الماضي، عملية اغتيال لصالح العاروري القيادي في حماس في الضاحية الجنوبية لبيروت ، ما دفع الحركة إلى تجميد ووقف أي مفاوضات في هذا الشأن.

وأمس أيضا، أكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، أن إسرائيل لن تسترد أسراها مطلقاً إلا بالإفراج عن كل الأسرى الفلسطينيين من سجونها.