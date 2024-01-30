خروج 11 لاعبا من قائمة الزمالك الإفريقية

سبع أماكن سيتم إضافتها فى الانتقالات الشتويه

أصبح فى حكم المؤكد خروج 11 لاعبا من القائمة الإفريقية لفريق الزمالك سواء بالبيع أو الإعاره فى فترة الانتقالات الشتويه وهم مصطفى الزناري ومرشح انتقاله لسيراميكا كليوباترا ومحمد طارق تمت إعارته للمصري البورسعيدي

وعمرو السيسي انتقل للبيع إلى مودرن فيوتشر ومحمد اشرف روقا سيراميكا أو الطلائع

وحاتم سكر الاتحاد السكندري أعاره ومحمد عبد الغني انتقل بالبيع إلى البنك الأهلي

محمود شبانة تم الاستغناء عنه

وعبد الله جمعة تلقى أكثر من عرض

وحمدي علاء معار

محمد حسام بيسو فى طريقه للاداره ومعه أحمد ايشو

وعلي ياسر وعبد الله محمد تمت إعارتهما إلى مودرن فيوتشر ويتبقى للزمالك سبعه أماكن خاليه فى القائمه الإفريقيه

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك منح اللاعبين راحة لمدة أربعة أيام عقب العودة إلى القاهرة بعد المشاركة في دورة نادي الوحدة الإماراتي وبطولة كأس دبي للتحدي.

ويستأنف الزمالك تدريباته يوم السبت المقبل على ملعب النادي، استعداداً لاستئناف مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وكانت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى القاهرة مساء أمس الاثنين قادمة من دولة الإمارات العربية المتحدة، بعد انتهاء معسكر الأبيض والمشاركة في دورة نادي الوحدة الإماراتي وبطولة كأس دبي للتحدي.



وتوج الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ببطولة كأس دبي للتحدي بعد الفوز على أهلي جدة السعودي بثلاثية دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الأحد على ستاد آل مكتوم في نهائي البطولة.