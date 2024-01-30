زيادة أسعار البلح بقنا من 5 إلى 10 جنيهات

أكد خالد عبدالستار عايش أحد تجار التمور بمدينة قوص جنوب قنا ، إن زيادة الأسعار التى اثرت فى أغلب السلع الأساسية طالت بالطبع محصول البلح هذا العام بالتزامن وقرب حلول شهر رمضان الكريم حيث يعد البلح هو الوجبة الأساسية على مائدة إفطار اى أسرة خلال الشهر الكريم .

وأشار " عايش " إلى أن أغلب تجار التمور هذا العام فضلوا طرح منتجاتهم بالسوق المحلي بعواصم الصعيد خوفا من تكبد هم خسائر مالية أثناء تشوين ونقل البلح إلى محافظات الشمال من ناحية ومحاولتهم توفيق الأسعار ليتناسب سعرها مع السوق المحلى ، مؤكدا أن الزيادة التى طرأت على اسعار البلح هذا العام تتراوح مابين 5 و10 جنيهات للكيلو بالمقارنة بأسعار العام الماضى .

وعن أصناف البلح التى تم طرحها بالسوق المحلي هذا العام يضيف " خالد عايش " ل " صعيدى اون لاين " إننا سنرى أصنافا عالية الجودة بالسوق المحلى وستكون بمثابة " وش القفص " من الأصناف التى كانت محل إهتمام فى أسواق مدن الوجه البحرى فسنرى البلح السكوتى بأنواعه وأحجامه بأسعار تتراوح مابين 50 إلى 30 جنية أما بلح العينات فيتراوح أسعاره بين 20 إلى 25 جنية ، مؤكدا أن أسعار البلح ستشهد ثباتا نسبىا بالمقارنة بأسواق التمور بمحافظات الوجه البحرى بسبب ارتفاع أسعار النقل خارج المحافظات .