"رسالة المحاماة وتقديم الدعم القانوني للنساء" دورة تدريبية ينطمها "قومي المرأة" بأسيوط

في إطار التعاون بين المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي لحقوق الإنسان، تم تنظيم دورة تدريبية بحضور 40 محامًا ومحامية تحت عنوان "رسالة المحاماة وتقديم الدعم القانوني للنساء". تم عقد الدورة في أحد الفنادق الشهيرة بمدينة أسيوط، وبحضور الدكتورة مروة كدواني، مقررة فرع المجلس القومي للمرأة في أسيوط، وأماني كمال، عضو المجلس القومي للمرأة باسيوط، ونهاد أبو القمصان، المحامية بالنقض وعضوة المجلس القومي لحقوق الإنسان.

وأكدت الدكتورة مروة كدواني، مقررة فرع المجلس القومي للمرأة في أسيوط، على أهمية هذه الدورة التدريبية في تعزيز قدرات المحامين والمحاميات في مجال تقديم الدعم القانوني للنساء وحماية حقوقهن. كما أعربت عن شكرها وتقديرها للجهود المبذولة في تنظيم هذه الدورة وتنفيذها بنجاح.

وتحدثت الدكتورة مروة كدواني عن اختصاصات المجلس القومي للمرأة وأهدافه وتشكيله والهيكل الإداري للمجلس. كما تطرقت إلى الخدمات التي يقدمها فرع المجلس في أسيوط للسيدات ودور التمكين الاقتصادي في قرى ومراكز المحافظة ضمن مبادرة "حياة كريمة".

وأضافت الدكتورة مروة بأنه تم تنظيم هذه الدورة التدريبية بالتعاون بين المجلس القومي للمرأة وجمعية المحامين والمحاميات في أسيوط. وقد شملت الدورة جوانب عديدة في مجال الحقوق النسائية، مثل العنف الأسري والتمييز ضد المرأة وحقوق الطلاق والحضانة وغيرها من المواضيع ذات الصلة. وقد شهدت الدورة مشاركة نسائية فعالة وتفاعلية، حيث تم تبادل الخبرات والآراء والمشاكل المتعلقة بحماية حقوق المرأة في المجتمع المحلي.

وأوضحت الدكتورة مروة بأن تنظيم هذه الدورة التدريبية يأتي في إطار جهود المجتمع المدني والحكومية لحماية حقوق المرأة وتعزيز دورها في المجتمع. ومن المتوقع أن يساعد هذا التدريب المحامين والمحاميات على تعزيز معرفتهم بحقوق المرأة وكيفية تقديم الدعم القانوني لهن، وبالتالي تحسين مستوى الخدمات القانونية التي يتلقاها النساء في المجتمع. ويعكس ذلك الالتزام المستمر لحماية حقوق المرأة وتعزيز مشاركتها الفعالة في المجتمع.

وأشارت الدكتورة مروة إلى مشروع استخراج بطاقات الرقم القومي المجانية للسيدات، كما أشارت إلى خدمات مكتب الشكاوى التي يقدمها فرع المجلس عبر المحامين المتطوعين والدعم للسيدات اللاتي يعانين من أي نوع من أنواع العنف في المجتمع، وذلك من خلال التواصل مع الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني.

وتحدثت نهاد أبو القمصان على مدار اليومين التدريبيين عن كيفية الاستماع وتقديم الاستشارات القانونية، وقراءة ملف القضية، وأيضًا عن جرائم العنف والتحرش والجرائم الإلكترونية. انتهت الدورة بتسليم الشهادات التقدير للمشاركين.