رئيس القابضة للمياه يتابع نسب تنفيذ مشروعات مبادرة حياة كريمة بالشرقية
اجتمع المهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أثناء زيارته لمحافظة الشرقية، يرافقه المهندس محمد جلال رئيس قطاع المشروعات بالشركة القابضة، مع المهندس عامر كمال أبو حلاوه رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالشرقية، وذلك لمتابعة نسب تنفيذ حزم مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التى تنفذها الشركة بنطاق المحافظة.
وتناول الاجتماع آخر التطورات واستعراض الموقف التنفيذي ومعدلات الأداء ومدي الالتزام بالمواصفات الفنية وجودة الأعمال، لما تمثله تلك المبادرة الرئاسية من قيمه كبيره تهدف إلي التخفيف عن كاهل المواطنين وايصال الخدمات الأساسية من مياه شرب وصرف صحي امن لكافه قري الجمهوريه.
وأوضح رسلان، أن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، هى من أهم المشروعات القومية التى يجرى تنفيذها حالياً على مستوى الدولة، ويجب العمل على الإدارة الجيدة لمشروعات المبادرة، ومتابعة الموقف التنفيذى بشكل دورى.
وأكد على ضرورة العمل بأقصى سرعة ممكنة فى تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، من أجل توفير حياة كريمة لأهالينا بتلك القرى، والمتابعة اليومية للأعمال بهذا المشروع القومى الهام، والعمل على تذليل العقبات، وحل جميع المشكلات التي تواجه التنفيذ.
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