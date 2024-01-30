ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط تشكيل عصابي مكون من 3 عاطلين، لاثنين منهم معلومات جنائية، تخصص في ارتكاب جرائم سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب الخطف باستخدام دراجة نارية.

القبض على عصابة نشل هواتف المواطنين بالقاهرة

وضبطت الأجهزة الأمنية بحوزة المتهمين، 2 فرد خرطوش وعدد من الطلقات وهاتفي محمول مجهولي المصدر، وبمواجهتهـم اعترفوا بنشاطهم الإجرامي وحيازتهم للأسلحة بقصد الدفاع والهاتفين من مُتحصلات نشاطهم سرقة.

وتم بإرشادهم ضبط 3 عملاء سيئ النية، لإثنين منهم معلومات جنائية، وبحوزتهم فرد خرطوش وطلقتين و9 هواتف محمــــول من متحصلات جرائم السرقة.

تجديد حبس المتهم بقتل زوج شقيقته خلال مشاجرة بالطالبية

كما أمر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة، بتجديد حبس المتهم بقتل زوج أخته خلال مشاجرة بينهما في الطالبية، ١٥ يوما على ذمة التحقيقات.

وكانت النيابة العامة انتقلت إلى مسرح الجريمة وبرفقتها خبراء الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية لمعاينته، ورفع ما به من آثار، ومناظرة الجثمان، وأمرت النيابة بتشريح الجثة وإعداد تقرير الصفة التشريحية، وتحديد سبب الوفاة وكيفية حدوثها.

كما أمرت النيابة العامة بفحص كافة الآثار المادية المرفوعة بمسرح الحادث، وكلفت الأجهزة الأمنية بسرعة التحريات حول الواقعة.

التحقيق في قتل شاب على يد زوج شقيقته

وكشفت التحقيقات، أن الزوج الضحية كان دائم الاعتداء بالضرب على زوجته بسبب خلافات بينهما، مما دفع الزوجة للاستنجاد بأخيها.

وأضافت التحقيقات، أنه في يوم الواقعة، توجه المتهم (شقيق الزوجة) لمعاتبة الزوج على ضربه لأخته، فنشبت مشاجرة بينهما، على إثرها استل الشقيق سلاحا أبيض، وسدد طعنة نافذة له، فسقط قتيلا.

وقد ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، بمقتل أحد الأشخاص بمنطقة الطالبية، توجه على الفور رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وتبين من خلال التحريات، أن المتهم قتل زوج أخته بسبب معاتبته على ضربه لشقيقته.

تمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وتحرر المحضر اللازم، لتباشر النيابة التحقيق