الاتحاد العالمي للمواطن المصري بالخارج يهنئ العيون الساهرة بالمنزلة بعيد الشرطة

زار الإعلامي فوزي بدوي، المتحدث الاعلامي بالاتحاد العالمي للمواطن المصري بالخارج في المملكة العربية السعودية، مسؤولي قيادات الشرطة بقسم مركز ومدينة المنزلة بمحافظة الدقهلية، وذلك لتهنئئتهم وتكريمهم بمناسبة عيد الشرطة 72 ونظير جهود سيادتهم في حفظ واستقرار الامن داخل منطقة اقليم المنزلة وضواحيها .

وتم تكريم العميد صلاح حمدي، مأمور شرطة المنزلة، والرائد عبد الرحمن مصطفى، رئيس مباحث المنزلة، والنقيب علاء ثروت، رئيس وحدة التنفيذ بالمنزلة .

وتقدم بدوي بتوجيه الشكر لقيادات الشرطة بمركز المنزلة على حسن الاستقبال والترحيب وعلى التعاون المشترك والمثمر بين الجهات الأمنية والاعلامية لنشر الوعي الأمني والمسؤولية الاجتماعية للمواطنين عبر منصات الوسائل والصحف الإعلامية المختلفة.