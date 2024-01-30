تعرف على نتائج منافسات كأس العالم للرماية 2024

اختتمت منافسات اليوم الخامس لبطولة كأس العالم لرماية المسدس والبندقية والبندقية خرطوش2024 والتى تستضيفها مصر في الفترة من ٢٤ يناير وحتى ١ فبراير بميادين الرماية بمدينة مصر الدولية للالعاب الاوليمبية بالعاصمة الادارية الجديدة، تحت رعاية فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأقيمت اليوم منافسات الاسكيت للسيدات حيث فازت الأمريكية سامانثا سيمونتون بالميدالية الذهبية وحققت الايطالية مارتينا ماروزو الميدالية الفضية بينما حققت ريم الشرشاني بطلة قطر المركز الثالث والميدالية البرونزية.

وفي منافسات 25م مسدس سريع رجال حقق الكوري الجنوبي جونغ هو سونغ الميدالية الذهبية وحقق فلوريان بيتر بطل المانيا الميدالية الفضية بينما فاز نيكيتا شيريوكين بطل كازاخستان

بالمركز الثالث والميدالية البرونزية.

وكان البطل العالمي عزمي محيلبة قد حقق المركز الأول والميدالية الذهبية في منافسات الاسكيت للرجال.