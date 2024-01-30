"خليك إيجابي"مبادرة لتجميل مدينة طوخ بالقليوبية

انتشرت صباح اليوم مجموعات من الشباب التابعة لمبادرة "خليك إيجابي"، "ايدينا فى ايد بعض نخلى بلدنا أحسن"، بمركز ومدينة طوخ بمحافظة القليوبية، والتي تهدف إلى مشاركة رجال وشباب وطلاب الجامعات والمدارس ومؤسسات المجتمع المدني من جمعيات أهلية ورجال دين أبناء طوخ مع عمال مجلس المدينة لنظافة الشوارع والميادين.

وقام شباب المبادرة بشوارع مدينة طوخ من بينها شارع نفق مشتهر وشارع مجلس المدينة وشارع المحكمة وشارع أحمد عبد العزيز وشارع مصرف الحصة، وشارع المدرسة التجريبي، حيث تم عمل حملة نظافة عامة وجمعها في أكياس مخصصة لنقلها للمقلب الوسيط التابع للمدينة، كما تم استخدام معدات من مجلس المدينة والتي كانت عبارة عن 3 لودر، و1 كات، و3 عربة 6 متر، و2 تروسيكل مجلس المدينة، و5 تروسيكل جمعيات أهلية بالعمال والمتطوعين، و15 برويطة، والمكبس.

وأشار نائب رئيس مدينة طوخ بالقليوبية، أنه بلغ عدد المشاركين بالمبادرة في يومها الأول 300 مشارك ما بين عمال مدنية ومتطوعين من الجمعيات الأهلية وطلاب المدارس والشباب الرياضة والتربية والتعليم، ومتطوعين من المدينة، حيث تم توزيعهم على 6 مجموعات تضم كل مجموعة 25 عامل ومتطوع وطالب وشاب ومشرف لهذه المجموعة.