خبير علاقات دولية: أزمة مزارعي أوروبا جزء من الاحتجاجات في الاتحاد الأوروبي

أكد الدكتور أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية، أن احتجاجات المزارعين أو الجرارات الزراعية في عدد من الدول الأوروبية وبشكل خاص في فرنسا، جزء من حالة الاحتجاجات العامة في الاتحاد الأوروبي والتي بدأت منذ فترات عديدة.

الاحتجاجات العامة في الاتحاد الأوروبي

وأشارت إلى أن هذه الحالة من الاحتجاجات بدأت في الاتحاد الأوروبي بعد جائحة كورونا ثم الحرب الروسية الأوكرانية وارتداداتها الاقتصادية والسياسية على المجتمع الأوروبي، وجاء ذلك خلال مداخلة ببرنامج “مطروح للنقاش”، المذاع على قناة “القاهرة الإخبارية”.

وشدد على أن هناك 9 ملايين مزارع في قطاع الزراعة في أوروبا تأثروا بشكل كبير بعوامل سياسية وبيئية واقتصادية خاصة بعد إقرار الاتحاد الأوروبي الصفقة الخضراء أو التحول البيئي، موضحًا أنه تم الاعتماد في قطاع الزراعة على التحول نحو الطاقة العضوية، وبعد هذه الإجراءات جاء قرار خفض الدعم على وقود الديزل الزراعي ما أدى لارتفاع الأسعار.

وأضاف أن ارتفاع تكلفة الإنتاج أدى لعدد كبير من المزارعين الأوروبيين خاصة في فرنسا أصبحوا في طابور البطالة أو تحت خط الفقر، مشددًا على أن كل ذلك بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية.