ع الطاير

الثلاثاء 30/يناير/2024 - 08:28 م 1/30/2024 8:28:38 PM

قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأكثر أهمية فى إعداد الكوادر البشرية المؤهلة للعمل فى الشركات العالمية وهو الأكثر إسهاماً فى التصدير وجذب الاستثمارات الأجنبية وكما يؤكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات دائماً أن الوزارة تشجع الشركات إقامة مراكز لتصدير الخدمات الرقمية بالمحافظات وتبنى نموذج العمل عن بُعد لخلق فرص عمل كثيفة ومتنوعة للشباب والحقيقة أن هناك اهتماماً كبيراً من الدولة بتهيئة بيئة الأعمال الداعمة للاستثمار فى تكنولوجيا المعلومات وتشجيع الشركات العالمية على إقامة مراكز لها فى مصر لتصدير الخدمات الرقمية الأمر الذى يسهم فى خلق فرص عمل كثيفة ومتنوعة للشباب وتنمية صادرات مصر الرقمية.

وفى إطار استراتيجية مصر الرقمية لتنمية صناعة التعهيد تحرص وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على تحفيز الشركات على الاستثمار فى تصدير خدمات التعهيد من المحافظات وتبنى منظومة العمل عن بُعد من خلال تطوير البنية التحتية الرقمية بجميع أنحاء الجمهورية، بالإضافة إلى التوسع فى إطلاق البرامج والمبادرات التدريبية التى تستهدف تنمية قدرات الشباب من كل المحافظات فى مختلف التخصصات التكنولوجية وبناء مصفوفة متكاملة من المهارات لتأهيلهم للعمل فى صناعة التعهيد سواء من خلال الالتحاق بإحدى الشركات المتخصصة فى هذه الصناعة داخل محافظاتهم، أو العمل من أماكنهم عن بُعد لصالح هذه الشركات، وقد نجحت الكفاءات المصرية الشابة وأثبتت جدارتها فى تقديم خدمات التعهيد للعملاء بمختلف دول العالم، حيث إن الكوادر البشرية المصرية تتمتع بإمكانيات هائلة ومميزة مما يدفع الشركات الاجنبية لمزيد من التوسع داخل السوق المصرى، إضافة إلى التطور والدعم المستمر من الوزارة فى مختلف القطاعات التكنولوجية والتعاون الوثيق مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات فى إعداد وتأهيل كوادر فعالة فى السوق.

وتقوم هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «إيتيدا» بالعمل من كثب مع شركات التكنولوجيا العالمية العاملة فى مصر بهدف تلبية احتياجاتها التى تساعدها على التوسع فى عملياتها وخاصة المتعلقة بتصدير الخدمات العابرة للحدود وتشجعها على ضخ المزيد من الاستثمارات الأجنبية، خصوصًا أن الكوادر المصرية تتميز بالكفاءة المطلوبة لجذب مزيد من الأعمال والمشروعات.