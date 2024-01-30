الثلاثاء 30 يناير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

سعر الدولار مقابل الجنيه في جميع البنوك المصرية

بوابة الوفد الإلكترونية

بحث رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وعبر مؤشر البحث العالمي جوجل، عن سعر الدولار في جميع البنوك المصرية أمام الجنيه المصري، وذلك بعد ما وصل سعر الدولار مقابل الجنيه بالسوق السوداء 71.27 للشراء و 70.56 للبيع.

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الدولار يتحرك في نطاق ضيق مع ترقب لقرار الفائدة

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اسعار الدولار بالبنوك اليوم الثلاثاء 30-1-2024

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 30 يناير 2024

 

سعر الدولار أمام الجنيه المصري في البنك المركزي:

30.82 جنيه للشراء.

و30.95 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في البنك الأهلي:

30.75 جنيه للشراء.

و30.85 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في بنك الإسكندرية:

30.85 جنيه للشراء.

و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي:

30.85 جنيه للشراء.

30.95 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في البنك العربي الإفريقي الدولي:

30.85 جنيه للشراء

و30.95 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان:

 

30.85 جنيه للشراء.

و30.95 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في المصرف العربي الدولي:

 

30.85 جنيه للشراء

و30.95 جنيه للبيع.

الجريدة الورقية