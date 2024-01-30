سعر الدولار مقابل الجنيه في جميع البنوك المصرية

بحث رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وعبر مؤشر البحث العالمي جوجل، عن سعر الدولار في جميع البنوك المصرية أمام الجنيه المصري، وذلك بعد ما وصل سعر الدولار مقابل الجنيه بالسوق السوداء 71.27 للشراء و 70.56 للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 30 يناير 2024

سعر الدولار أمام الجنيه المصري في البنك المركزي:

30.82 جنيه للشراء.

و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي:

30.75 جنيه للشراء.

و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية:

30.85 جنيه للشراء.

و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي:

30.85 جنيه للشراء.

30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العربي الإفريقي الدولي:

30.85 جنيه للشراء

و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان:

30.85 جنيه للشراء.

و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف العربي الدولي:

30.85 جنيه للشراء

و30.95 جنيه للبيع.