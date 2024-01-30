مناقشة قضية "تنظيم الأسرة" بمركز شباب جرجا

نفذ مركز شباب مدينة جرجا التابع لإدارة الشباب والرياضة بمركز ومدينة جرجا جنوب محافظة سوهاج جلسة تفاعلية لمناقشة قضية "تنظيم الأسرة" يأتي ذلك ضمن أنشطة أندية السكان المنفذ بالتعاون بين وزارة الشباب والرياضة وصندوق الأمم المتحدة للسكان بتوجيهات الدكتور محمد فريد شوقي وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة وإشراف يسري كفافي وكيل المديرية للشباب.

يهدف التدريب إلى رفع الوعي المجتمعي بقضايا السكان وتنظيم الأسرة ومكافحة العنف القائم على النوع الإجتماعي والممارسات الضارة مثل زواج الأطفال وختان الإناث والإهتمام برفع الوعي بصحة المراهقين.



ويتم تقديم الفعاليات بإستخدام تقنيات متنوعة مثل تقنية الدراما / الفيلم والفعاليات الرياضية والجلسات التفاعلية بالإضافة إلى إستخدام الفن متمثلاً في جلسات الغناء "فريق شمندورة" وعروض المسرح التفاعلي "فريق نواة".

وأكد الدكتور محمد فريد شوقي وكيل وزارة الشباب والرياضة بسوهاج على ضرورة الإهتمام بأنشطة أندية السكان والتي تعتبر نقطة أساسية لرفع الوعي فى المجتمع حيث تقوم بدور حيوي كمراكز لتوعية المجتمع داخل مراكز الشباب وذلك بناء على تعليمات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء طارق الفقي محافظ الإقليم .