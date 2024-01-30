الأفضل في 2023.. تكريم نماذج النجاح من العاملين في الخدمات الطبية بالقاهرة

أعلنت نقابة العاملين بالخدمات الطبية التابعة لمديرية القوى العاملة بالقاهرة، عن اختيار أفضل الشخصيات من ‏العاملين بمختلف المهن داخل المنشآت والشركات الطبية لعام 2023 بعد إجراء تصويت عام داخلي في النقابة.‏



وأكدت الجمعية العمومية للنقابة في دورتها الثانية أن الخطوة تأتي في إطار تسليط الضوء على النماذج الناجحة بين ‏العاملين في مجال الرعاية الصحية فضلا عن تشجيع أعضاء النقابة على الاستمرار في بذل كافة الجهود لخدمة الجمهور.‏



وأشار رضا إبراهيم، رئيس نقابة العاملين بالخدمات الطبية بالقاهرة‎ ‎، اليوم الثلاثاء/ إلى أن اختيار الشخصيات الأكثر ‏تأثيرا في مجال الرعاية الصحية جاء بناء على تصويت استمر لنحو شهر وشهد مشاركة عدد كبير من أعضاء النقابة لحين ‏الوصول إلى القائمة النهائية.‏



وأوضح إبراهيم أن المنافسة كانت على فئات عديدة من بينها أفضل مدير رعاية صحية وأبرز مدير تعاقدات بالمجال الطبي ‏وأبرز رئيس مركز أشعة ومعامل بجانب اختيار أفضل مشرف تمريض موضحا أن هؤلاء هم الجنود المجهولة في تقديم ‏الخدمة للمواطنين.‏



وتابع رئيس نقابة العاملين بالخدمات الطبية بالقاهرة: وخلال انعقاد الدورة الثانية للجمعية العمومية قمنا بتوزيع الجوائز ‏على الفائزين في مختلف الفئات فضلا عن شهادات تكريم وسط حالة من الاحتفاء بهم نظرًا لجهودهم المتميزة في المجال ‏الطبي.‏



وأشار إبراهيم إلى أن النقابة كشفت خلال توزيع الجوائز على تنظيم دورات تدريبية احترافية للعاملين بالرعاية الصحية ‏برسوم رمزية وإصدار شهادات معتمدة لمن يجتاز تلك الدورات، من أجل تحسين الأداء داخل المنظومة الطبية.‏



تجدر الإشارة إلى أن النقابة قد تأسست في إبريل من العام الماضي بموافقة من مديرية القوى العاملة بالقاهرة، من أجل ‏لم شمل العاملين بالمنشآت والشركات الطبية تحت مظلة رسمية تعمل على توفير حقوقهم ومنحهم الخبرات الكافية ‏لتحسين الجودة في سوق العمل بالمجال الطبي.‏



وتسعى النقابة منذ تأسيسها رسميا إلى ضمان حياة كريمة للعاملين في المجال الطبي عن طريق توفير تأمين طبي لاستخدامه ‏في حالات المرض أو الحوادث بجانب مساندتهم عند التعرض لأي تعسف إداري من جهات عملهم فضلا عن تنظيم العديد ‏من المسابقات التي تهدف إلى إثراء روح التنافس بين الجميع.‏