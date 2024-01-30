الثلاثاء 30 يناير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

القبض على 6 أشخاص من "مساطيل الطرق"

حملة مرورية
حملة مرورية

شنت أجهزة وزارة الداخلية، حملات مُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام.

 

 

المؤبد للمتهم بالاتجار في المخدرات

السجن المؤبد لتاجر السم الأبيض في القاهرة

 

 

وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة، فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة، عن ضبط (270) دراجة نارية مخالفة.

وفى مجال ضبط المخالفات المرورية، تم ضبط (22138) مخالفة مرورية متنوعة.

كما أسفرت جهود الحملات في مجال فحص السائقين، عن فحص (52) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية (6) منهم.

مواد متعلقة

تنفيذ 86 ألف حكم قضائى متنوع خلال 24 ساعة

أمن المنافذ يواصل ملاحقة جرائم تهريب البضائع والهجرة غير الشرعية

حملات أمنية مُكثفة للتصدي للخارجين عن القانون بدمياط

رصد 4 قضايا ترويج للمخدرات وتنفيذ 823 حكم قضائى في أسوان

الأمن يضبط 31 قضية حيازة سلاح ناري في أسيوط

رصد 3713 قضية سرقة تيار كهربائى خلال يوم

ضبط 1726 مخالفة داخل محطات المترو والسكك الحديدية

ضبط 17 قضية اتجار فى العملة بالسوق السوداء خلال حملات أمنية
الجريدة الورقية