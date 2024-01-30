القبض على 6 أشخاص من "مساطيل الطرق"

شنت أجهزة وزارة الداخلية، حملات مُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام.

وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة، فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة، عن ضبط (270) دراجة نارية مخالفة.

وفى مجال ضبط المخالفات المرورية، تم ضبط (22138) مخالفة مرورية متنوعة.

كما أسفرت جهود الحملات في مجال فحص السائقين، عن فحص (52) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية (6) منهم.