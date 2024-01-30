الثلاثاء 30 يناير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

الإيقاع بـ 95 متهمًا بحوزتهم 108 قطع سلاح ناري

أجهزة الأمن
أجهزة الأمن

تتواصل الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية، بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية.

 

أسفرت جهود أجهزة الأمن خلال 24 ساعة، فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء، عن ضبط (108 قطعة سلاح نارى بحوزة 95 متهما) وذلك على النحو التالى:

(7) بنادق آلية .

(10) بنادق خرطوش.

(3) طبنجات .

(88) فرد محلى .

(109) طلقة مختلفة الأعيرة .

(10) خزينة متنوعة.

(216) قطعة سلاح أبيض.

 

يأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام.

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