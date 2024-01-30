ترقيات وتعيينات ومنح درجات علمية بجامعة كفرالشيخ

وافق مجلس جامعة كفر الشيخ برئاسة الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس الجامعة، الثلاثاء ، على ترقية 2 إلى وظيفة أستاذ من أعضاء هيئة التدريس في كليتي التربية النوعية والعلاج الطبيعي، و2 أستاذ مساعد لعدد من أعضاء هيئة التدريس في كليتي الطب البشري والحاسبات والمعلومات ، و 4 إلى وظيفة مدرس في كليات التربية والتربية النوعية والعلوم والطب البشري.

كما وافق المجلس على منح درجة الدكتوراة ل 13 من الباحثين في كليات الطب البيطري والزراعة والتربية الرياضية والتربية والآداب.

و منح درجة الماجستير ل 50 من الباحثين بكليات الطب البيطري والزراعة والثروة السمكية وعلوم المصايد والآداب والعلوم والتربية والهندسة ومعهد علوم وتكنولوجيا النانو.

واعتمد المجلس منح درجة الدكتوراة المهنية ل 7 من الباحثين في كلية التجارة، ودرجة الماجستير المهني ل33 باحث في كلية التجارة.

وجه رئيس جامعة كفر الشيخ، بضرورة الاستعداد لبدء الدراسة بالفصل الدراسى الثاني للعام الجامعي 2023/ 2024، والانتهاء من كافة أعمال الصيانة خلال اجازة نصف العام الدراسي، والتأكد من توافر وجاهزية اشتراطات الأمان والسلامة المهنية بكافة المباني والمنشآت الجامعية، حرصًا على سلامة الطلاب ومنسوبي الجامعة.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عبد العال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور إسماعيل القن نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور أماني شاكر نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، و المستشار القانوني للجامعة عبدالله غلاب .