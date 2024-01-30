صفر درجة مئوية وأمطار رعدية.. الأرصاد تحذر من طقس الساعات المقبلة

حذر الدكتور محمود القياتي عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، من طقس الساعات المقبلة، مشيرا إلى أن البلاد تتعرض لموجة من الطقس السيء.



وأضاف عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية مفيدة شيحة، مقدمة برنامج الستات، المذاع عبر قناة النهار وان، مساء اليوم الثلاثاء، أن حالة جوية غير مستقرة منذ أمس ومستمرة، وتنخفض درجات الحرارة بشدة مع ساعات الليل، ودرجة الحرارة وصلت لصفر في بعض المناطق في سانت كاترين، ودرجات الحرارة حاليا في معدلات متوقعة ببن ١٧ و١٨ درجة مئوية.



ولفت إلى أن هذا الطقس مستمر حتى الخميس المقبل وفقا لتوقعات الأرصاد، وتبدأ الحرارة في الارتفاع مرة أخرى مع يوم الجمعة، ويبدأ تحسن في الأحوال الجوية، وهناك حالة جوية غير مستقرة مكتملة الأركان، وأمطار غزيرة ورعدية في محافظات شمال الجمهورية وتساقط لحبات البرد.



وأكمل الدكتور محمود القياتي عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن محافظات الوجه البحري والقناة ومناطق في القاهرة الكبري تكون الأمطار فيها خفيفة لمتوسطة.