أسعار الذهب بمحلات الصاغة اليوم الثلاثاء 30 يناير 2024

سجلت أسعار المشغولات الذهبية، بالأسواق المحلية ومحلات الصاغة حالة من الاستقرار النسبي مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 30 يناير 2024، ليسجل سعر الجرام 3875 جنيها من عيار 21 وسط ترقب لتطورات أسعار الذهب في الأسواق.

أسعار الذهب اليوم في مصر:

عيار 24 ليسجل 4429جنيها

عيار 21 يسجل 3875 جنيها.

عيار 18 يسجل 3321 جنيها.

عيار 14 يسجل 2583 جنيها.

الجنيه الذهب 31000 جنيه.

الذهب العالمي مستهل تعاملات الأسبوع

سجل سعر الذهب العالمي ارتفاع مع بداية تداولات الأسبوع ليسجل أعلى مستوى في 3 جلسات، وذلك مع عودة الطلب في التزايد على الملاذ الآمن مع تزايد التوترات في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى ترقب الأسواق لتصريحات رئيس البنك الفيدرالي بعد اجتماع البنك هذا الأسبوع.

بالرغم من ارتفاع سعر الذهب إلا أن تحركاته تبقى داخل نطاق تداول عرضي، ويواجه السعر مقاومة حالية عند منطقة 2035 – 2040 دولار للأونصة من المتوقع أن تستمر في إعاقة حركة الذهب لأعلى حتى وجود حافظ قوي في الأسواق.

الحافز القوى قد يأتي هذا الأسبوع من اجتماع البنك الفيدرالي الأمريكي، وترقب الأسواق لتصريحات جيروم بأول رئيس البنك الفيدرالي، حيث من المتوقع أن يبقي البنك على أسعار الفائدة وسياسته النقدية ثابته دون تغير، ولكن التركيز سيكون على أية تلميحات تصدر في بيان البنك أو تصريحات رئيسه بخصوص مستقبل أسعار الفائدة.

الأسبوع الماضي شهد ارتفاع معدلات التضخم الأمريكية بشكل معتدل في ديسمبر ليبقى ارتفاع التضخم أقل من 3% للشهر الثالث على التوالي وهو ما قد يسمح للبنك الفيدرالي بالبدء في خفض أسعار الفائدة هذا العام.

بينما أظهرت بيانات أخرى الأسبوع الماضي أن الاقتصاد الأمريكي سجل نمو بشكل أسرع من المتوقع في الربع الرابع مع انحسار الضغوط التضخمية وسط إنفاق استهلاكي قوى، مما يشير إلى أن الاقتصاد بدأ عام 2024 بشكل قوي.

الاقتصاد الأمريكي

نمو الاقتصاد الأمريكي بأفضل من التوقعات يزيد من مرونة الاقتصاد الأمريكي وتقبله استمرار الفائدة مرتفعة لمواجهة التضخم، وهو ما يسبب حيرة بالنسبة للمستثمرين بشأن مستقبل أسعار الفائدة الأمريكية.