الثلاثاء 30 يناير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

أمم آسيا .. أستراليا على موعد مع مواجهة السعودية أو كوريا الجنوبية بربع النهائي

منتخب استراليا
منتخب استراليا

ينتظر المنتخب الأسترالي  ملاقاة الفائز من المواجهة التي تنطلق بعد قليل وتجمع السعودية بكوريا الجنوبية لحساب مواجهات دور ال 16 من بطوله كاس الأمم الآسيوية التي تستضيف دولة قطر فعاليتها.

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مشاهدة مباراة السعودية وكوريا الجنوبية المرتقبة بثمن نهائي أمم آسيا

ومن المنتظر أن يلاقي المنتخب الأسترالي  الفائز منهما في لقاء الدور ربع النهائي من البطوله بعد أن حقق منتخب الكنغر الفوز العريض على نظيره إندونيسيا برباعية من دون رد خلال اللقاء الذي اقيم بينهما يوم الأحد الماضي.

تشكيل منتخبي السعودية وكوريا الجنوبية ..

الأخضر السعودي..
حراسة المرمى: أحمد الكسار
الدفاع: حسان تمبكتي، علي لاجامي، علي البليهي
الوسط: سعود عبد الحميد، ناصر الدوسري، عبد الله الخيبري، محمد كنو، محمد البريك.
الهجوم: صالح الشهري، سالم الدوسري.

كوريا الجنوبية..
حراسة المرمى: هيون وو جو
الدفاع: كيم مين جاي، كيم يونج جون، كيم جي سو، كيم تاي هوان، جونج سيون هيون
الوسط: هوانج إن بيوم، جيونج وو يونج، لي كانج إن، لي جاي سونج
الهجوم: سون هيونج مين

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