مشاهدة مباراة السعودية وكوريا الجنوبية المرتقبة بثمن نهائي أمم آسيا

مع دقات السادسة من مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت القاهرة ، تنطلق مواجهة الأخضر السعودي أمام نظيره الكوري الجنوبي في إطار منافسات بطوله كأس امم آسيا التي تستضيف دولة قطر فعاليتها.

وأعلن الإيطالي روبرتو مانشيني المدير الفني للمنتخب السعودي، تشكيل لاعبيه الاساسي لمواجهة كوريا الجنوبية، والتي تقام على ملعب ستاد المدينة التعليمية، ضمن منافسات دور الـ16 لبطولة كأس آسيا قطر 2023.

ويمثل السعودية في اللقاء كل من..

حراسة المرمى: أحمد الكسار

خط الدفاع: علي البليهي، علي لاجامي، حسان تمبكتي.

خط الوسط: سعود عبد الحميد، ناصر الدوسري، عبد الله الخيبري، محمد كنو، محمد البريك.

خط الهجوم: سالم الدوسري، صالح الشهري.

ومن المقرر أن يلاقي الفائز من تلك المواجهه منتخب اليابان في اطار منافسات الدور ربع النهائي من البطوله بعد ان حسم الأول تأهله يوم الأحد الماضي بتحقيق فوز عريض على نظيره الاندونيسي برباعية من دون رد.

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