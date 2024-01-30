رئيس شعبة صيادلة بني سويف: مصر ستصبح مركزا إقليميا لتوفير الدواء

أكد الدكتور أحمد خلف، رئيس شعبة الصيادلة ببني سويف، أنه في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى تولى الدولة اهتماماتها خلال السنوات الأخيرة نحو توطين صناعة الدواء في مصر، وذلك من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية، وإقامة المشروعات الاستثمارية؛ بهدف تشجيع صناعة الخامات الدوائية .

وأضاف خلف أن الحكومة تستهدف بأن تكون مصر مركزا إقليميا لتوفير الأدوية ذات التكنولوجيا المتطورة، وفقا لرؤية القيادة السياسية فى تصدير الدواء لدول المنطقة خاصة القارة الافريقية.

وأشار رئيس شعبة الصيادلة ببني سويف، إلى أن ذلك يتم من خلال بناء مصانع متطورة وفقا لمقاييس الجودة العالمية ، وهو ما يضمن منتجا ودواءً آمنا وفعالا وبجودة عالية .

وفي إطار ذلك أطلقت مصر مشروع استراتيجية توطين صناعة الدواء بهدف ترسيخ التصنيع المحلي ، من خلال التوسع في إنشاء وتطوير المراكز البحثية الطبية ، وتحفيز إنشاء الصناعات الدوائية وزيادة المكون المحلي ، والتوجه نحو تصنيع الخامات الدوائية.

وتابع "افتتاح مدينة الدواء المصرية تهدف لتحويل مصر إلى مركز إقليمي لتصنيع وتصدير الأدوية بالشرق الأوسط ، وفي سياق ذلك تعتزم الدولة افتتاح مدينة الخامات الدوائية والتي تضم 3 مصانع خلال الربع الأول من عام 2024" .

وقال خلف إن الحكومة تعمل على منح القطاع الخاص فرصًا كبيرة لإنشاء مصانع متطورة ، وتكوين شراكات دولية لنقل تلك التكنولوجيا الى الداخل ، والتوسع فى تدشين المراكز البحثية بشركات الأدوية وإنتاج مستحضرات بجودة عالية وبأسعار مناسبة، كما تستهدف خطط التنمية توفير كافة الأدوية الحيوية ذات التأثير الفعال والآثار الجانبية الأقل ، مما يساعد على تقليل الاعتماد على المنتج المستورد .