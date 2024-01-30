منطقة اليورو تتجنب الركود الاقتصادي في الربع الأخير

أظهرت الأرقام الأولية نشرتها وكالة الإحصاءات التابعة للاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، استقرار اقتصاد منطقة اليورو في الربع الأخير من عام 2023.

منطقة اليورو

وتجنب التكتل منطقة اليورو - بفارق ضئيل - الدخول في الركود الذي توقعه خبراء اقتصاديون، بعد انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بما يصل نسبته نحو 0.1% في الربع الثالث.

وسجل الناتج المحلي الإجمالي المعدل في منطقة اليورو مستويات صفرية مقارنة بالربع السابق وتوسع بنسبة 0.1% مقارنة بالعام السابق. وفي تقدير أولي، من المتوقع أن تسجل منطقة اليورو نموًا بنسبة 0.5% خلال عام 2023 بأكمله.

وسجل أكبر اقتصاد في أوروبا، ألمانيا، انكماشًا بما يصل نسبته نحو 0.3% في الربع الأخير من العام، وفقًا للأرقام الصادرة يوم الثلاثاء.

وتجنبت البلاد منطقة اليورو بفارق ضئيل الركود التقني بسبب المراجعة الصعودية لقراءتها للربع الثالث، عندما كان الاقتصاد في حالة ركود.

قام البنك المركزي الأوروبي برفع أسعار الفائدة إلى مستوى قياسي خلال العام والنصف الماضيين، ما خلق ظروف تمويلية أكثر صرامة في جميع أنحاء المنطقة ما ساعد على تهدئة التضخم من ذروته البالغة 10.6% في أكتوبر 2022 إلى 2.9% في ديسمبر.

ورغم البيانات التي تعتبر نوعا ما إيجابية، يعتبر خبير الأسواق العالمية نورس حافظ أن هذه الأرقام لن تؤثر بشكل أساسي على قرار المركزي الأوروبي مع ترقب البيانات الأخرى حتى اجتماع مارس.

التضخم في منطقة اليورو

منطقة اليورو

ومن أبرز ما تترقبه الأسواق هذا الأسبوع هو قرار اجتماع الفيدرالي الأميركي يوم الأربعاء وأيضا بيانات التضخم في منطقة اليورو يوم الخميس.

واصلت عملة اليورو تسجيل خسائر محدودة مقابل الدولار الأميركي بعد البيانات الجديدة يوم الثلاثاء، وسجل أيضًا مكاسب ضيقة مقابل الجنيه البريطاني.

وللمقارنة، تخطى الاقتصاد الأميركي التوقعات، حيث نما بنسبة 3.3% في الربع الرابع. ومن المقرر صدور أرقام المملكة المتحدة في منتصف فبراير.