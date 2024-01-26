عاجل
مصر تطالب مجلس الأمن بتحمل المسئولية لوقف إطلاق النار في غزة
الجمعة 26 يناير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

اقتصاد

الدولار يستقر وسط ترقب لبيانات التضخم

الدولار
الدولار

استقرت أسعار الدولار الأمريكي، مقابل العملات الأجنبية الاخرى اليوم الجمعة 26-1-2024، إذ يدرس المتعاملون مدى تأثير بيانات النمو الاقتصادي الي جاءت أقوى من المتوقع على مسار قرارات مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي بشأن الفائدة، وينتظرون بيانات التضخم الرئيسية في وقت لاحق من اليوم للحصول على مزيد من الأدلة.

txt

أسعار صرف الدولار اليوم في محال الصرافة

txt

أسعار العملات الأجنبية والآسيوية مقابل الجنيه بالبنوك اليوم 24-1-2024

 

الناتج المحلي الإجمالي الأميركي

وأظهرت البيانات الرسمية أن الناتج المحلي الإجمالي الأميركي في الربع الأخير، ارتفع بمعدل سنوي قدره 3.3 بالمئة، متجاوزا التوقعات بنمو قدره 2.0 بالمئة كما أظهرت البيانات أيضا تراجع الضغوط التضخمية.

وقال تشارو تشانانا، رئيس وحدة تحليل العملات لدى ساكسو سنغافورة، "جددت بيانات الناتج المحلي الإجمالي الآمال في الهبوط الناعم للاقتصاد الأميركي، لكن سوق السندات ركزت أكثر على عنصر انخفاض التضخم في التقرير الأمر الذي دفع العائدات للانخفاض".

مؤشر الدولار الامريكي

وتحرك مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من العملات الرئيسية، حول 103.53 خلال ساعات التداول الآسيوية بعد ارتفاعه بنحو 0.2 بالمئة خلال الليل.

وهبطت عائدات سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 4.11 بالمئة.

وارتفع الدولار نحو اثنين بالمئة منذ بداية العام، مع تقلص توقعات السوق إلى حد ما بشأن خفض الفائدة الأميركية مقارنة بأواخر العام الماضي.

وانخفض اليورو في أحدث تعاملات إلى 1.08385 دولار، لكنه ظل فوق أدنى مستوى في ستة أسابيع عند 1.08215 دولار الذي لامسه الخميس.

وكما كان متوقعا أبقي البنك المركزي الأوروبي على سياسته النقدية في اجتماعه أمس، على الرغم من أن المتداولين عززوا رهاناتهم على أن البنك سيخفض أسعار الفائدة اعتبارا من أبريل.

وانخفض الجنيه الإسترليني 0.10 بالمئة خلال اليوم، ليتم تداوله قرب 1.2698 دولار.

وسيعلن بنك إنجلترا عن قراره بشأن أسعار الفائدة الخميس المقبل.

واستقر الين في أحدث تداولات عند 147.77 للدولار.

وكشفت بيانات الجمعة، أن التضخم الأساسي في العاصمة اليابانية تباطأ إلى 1.6 بالمئة في يناير مقارنة بالعام السابق، أي أقل من هدف البنك المركزي البالغ اثنين بالمئة.

مواد متعلقة

معرض الكتاب والمسرح المتنقل وملتقى شباب المحافظات الحدوديةعلى أجندة قصور الثقافة الأسبوعية

أسعار صرف الدولار اليوم في محال الصرافة

أسعار العملات الأجنبية والآسيوية مقابل الجنيه بالبنوك اليوم 24-1-2024

أسعار العملات العربية مقابل الجنيه بالبنوك اليوم 23-1-2024
الجريدة الورقية