شاي الورد.. مشروب سحري لخسارة الوزن| اعرفي الطريقة

شاي الورد من المشروبات المهدور حقها، فلا يعلم فوائده الكثير رغم أهميته المذهله لتعزيز صحة الجسم والتخلص من الوزن للزائد، وفيما يلي نقدم لك أهم فوائده، وطريقة تحضيره.





شاي ورد

فوائد تناول شاي الورد

يساعد في إزالة السموم

قد يساعد شاي الورد في الوقاية من التهابات المسالك البولية بسبب خصائصه في التخلص من السموم ومدر للبول.



يقوي المناعة

لإنقاص الوزن بطريقة صحية ، من الضروري أن تكون خاليًا من الأمراض أولاً ، وقد يساعدك شاي الورد على محاربة الالتهابات ، نظرًا لوجود فيتامين سي فيه.

مضاد للالتهابات

اثبتت الدراسات ان زهرة الورد تحتوي على خصائص مضادة للإلتهابات نظراً لإحتوائها على مضادات الاكسدة. كما اشارت بعض الأبحاث إلى وجود علاقة بين الإصابة بالالتهابات وزيادة الوزن، وفي هذه الحالة فإن شرب شاي الورد قد يساعدك في فقدان الوزن بسهولة.



يعزز نمو البكيتريا الجيدة في المعدة

يحسّن شاي الورد من أداء الجهاز الهضمي الذي يعتبر المفتاح الرئيسي لفقدان الوزن بشكل فعّال، ومن ناحية أخرى، يساعد شرب شاي الورد بإنتظام على نمو البكتيريا الجيدة في الجهاز الهضمي، كما أنه يستخدم كعلاج عشبي صحي في حالات الإمساك والإسهال.

طريقة تحضير شاي الورد

المكونات

مقدار من بتلات الورد الجوري (الأحمر).

ملعقتان صغيرتان من الشاي الأخضر.

ملعقة صغيرة من السكر (حسب الرغبة).

طريقة التحضير

نجفّف بتلات الورد في مكان معتم بعيد عن الرطوبة ونترك البتلات حتى تجف بشكل كامل.

نأخذ مقدار ملعقتين صغيرتين من بتلات الورد المجففه ونضعها في إبريق ونضيف لها ملعقتين صغيرتين من أوراق الشاي الأخضر الجافّ.

نضيف مقدار كوبين من الماء المغلي لخليط الشاي ونتركه لعشر دقائق حتى ينقع ويصبح طعمه مميزا، نقدّم الشاي مع السكر أو العسل حسب الرغبة.