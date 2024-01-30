موعد استئناف مسابقتي الدوري المصري و أبطال أفريقيا

تعلن لجنة المسابقات باتحاد الكرة مواعيد باقي مواجهات بطولة الدوري الممتاز بعد عودته المرتقبة المقررة عقب انتهاء فعاليات بطولة كاس الأمم الأفريقية.

وفي هذا الصدد أكد عامر حسين رئيس اللجنة ان عوده المسابقة ستكون مباشرة بعد انتهاء البطولة القارية وأن خروج المنتخب الوطني من المنافسات لا يعني استئناف المسابقات المحلية بحكم فترة التوقف من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم لكافة الدوريات الاخرى بالإضافة إلى تواجد لاعبين اجانب من الكره المصرية مع منتخبات بلادهم الافريقية بالبطولة.

وودع المنتخب الوطني بقياده مديره الفني البرتغالي روي فيتوريا منافسات كأس الأمم الافريقية مساء يوم الأحد الماضي بعد الهزيمة بركلات الترجيح أمام جمهورية الكونغو الديمقراطية في دور 16 من المسابقة التي لم يقدم خلالها الفراعنة الاداء المنتظر بعدم تحقيقهم اي نتيجة انتصار خلال البطوله وبمرحلة دور المجموعات التي شهدت ثلاث تعادلات امام موزمبيق وغانا والراس الاخضر على الترتيب بنتيجة واحدة ثنائية لكل منهما.

استئناف دوري ابطال افريقيا

كما ينتظر أن يتم استئناف منافسات بطولة دوري ابطال افريقيا بمرحلة دور المجموعات والجولة الرابعة في فبراير المقبل ويحل خلالها الاهلي ضيفا على نظيره شباب بلوزداد بدولة الجزائر