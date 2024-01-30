الثلاثاء 30 يناير 2024
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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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مراسل "القاهرة الإخبارية" ينقل قصف أم درمان عدة مرات على الهواء.. فيديو

عثمان الجندي، مراسل
عثمان الجندي، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"

تعرض محيط المكان الذي يتواجد به عثمان الجندي، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من أم درمان السودانية، للقصف أكثر من مرة خلال مداخلته بجولة المراسلين.

وأفاد "الجندي"، بأن منذ قليل كان هناك قصف عنيف متبادل من قبل ميليشيا الدعم السريع، مشيرًا إلى أن الجيش السوداني سيطر على عدد من الأبنية في أم درمان.

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ونوه مراسل "القاهرة الإخبارية"، إلى أن الجيش السوداني، يتقدم بخطى ثابتة للسيطرة على مواقع خاصة لميليشيا الدعم السريع، الأمر الذي يسهم في تقليص حدود الدعم السريع في الكثير من المدن.

وأضاف "الجندي"، أن الجيش السوداني بات قريبًا من أم درمان، ومن المتوقع أن يحدث الاشتباك مع ميليشيا الدعم السريع في أي وقت، وخاصة بالأحياء الشمالية.

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