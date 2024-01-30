السودان.. استقرار الأوضاع الأمنية وانسياب السلع الإستراتيجية بكوستي

أكد ابوعبيدة عمر عحببين المدير التنفيذي لمحليه كوستي في السودان، استقرار الأوضاع الأمنية بالمحلية، وأن المواطنين يمارسون حياتهم اليومية بصورة طبيعية.

وقال المدير التنفيذي لمحلية كوستي، في تصريحات لوكالة الأنباء السودانية، إن أسواق المدينة تشهد نشاطا تجاريا كبيراً، ووفرة في السلع إلاستراتيجية بفضل جهود لجنة تأمين، وانسياب السلع الاستراتيجية .

وابان ان المحلية شرعت في تنفيذ خطتها للعام ٢٠٢٤م بتنظيم وترقية الاسواق بالاضافة للنظافة واصحاح البيئة، مضيفا أن حملات النظافة وتعقيم الأسواق ستستمر طيلة الربع الأول من العام الحالي .

وأشار عجبين، إلي أن إغلاق السوق الكبير يوم أمس كان بهدف نظافة وتعقيم السوق وفتح الطرقات والمداخل من أجل تسهيل عملية التسويق.

وأعلن عن استمرار هذه البرامج لتشمل جميع الاسواق بالمحلية، وأن الأسبوع القادم سيتم إغلاق السوق الشعبي بكوستي لمدة يوم واحد بغرض النظافة والتعقيم .

وأشاد المدير التنفيذي لمحلية كوستي، بمواطني المحلية لتجاوبهم، مع برامج المحلية والتفاف مع القوات المسلحة والانتظام في صفوف المقاومة الشعبية .

وامتدح عجبين جهود القوات المسلحة والأجهزة الأمنية الأخرى في تأمين المحليه وتوفير الامن والاستقرار، مبينا ان اللجنة الأمنية بالمحلية لديها عدد من الارتكازات والطوافات الليلية وتحصينات على مستوى المواقع الاستراتيجية بكوستي .

وفي ذات السياق أكد عدد من المواطنين الذين استطلعتهم، داخل السوق الكبير بكوستي عن وفرة السلع إلاستراتيجية وان السوق يشهد حركه تجارية نشطة.

واشادوا بالخطوات الكبيرة التي اتخذتها المحلية في تنظيم الاسواق وعمليات النظافة، وقالوا إن المحلية تشهد استقرارا كبيرا في الأوضاع الأمنية.

