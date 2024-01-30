الثلاثاء 30 يناير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ميديا

وزير فنزويلي: مشاركة مصر كضيف شرف في معرض كتاب بلادنا يعزز التقارب الثقافي

أرنستو فيليجاس، وزير
أرنستو فيليجاس، وزير ثقافة فنزويلا

وجه أرنستو فيليجاس، وزير ثقافة فنزويلا، الدعوة لمصر لتكون ضيف الشرف المقبل لمعرض الكتاب بفنزويلا عام 2025، لافتًا إلى أن هذا يسهم في زيادة التقارب الثقافي بين البلدين.

ونقل "فيلجاس"، خلال لقاء خاص لقناة "القاهرة الإخبارية"، بشأن مشاركة بلاده في معرض القاهرة الدولي للكتاب، رسالة من رئيس فنزويلا لمصر تؤكد الرغبة في تعزيز العلاقات.

txt

وزير الثقافة الفنزويلي يوجه التحية لتخصيص معرض القاهرة مساحة كبيرة للتراث الفلسطيني

txt

وزير الثقافة الفنزويلي يحيي ذكرى المحرر سيمون بوليفار في القاهرة

وأشار وزير الثقافة الفنزويلي إلى أن الثقافة والتنوع يسهمان في تقارب وتطور الشعوب مع بعضها البعض، ولعل معرض القاهرة الدولي للكتاب أفضل مثال على ذلك.

وتابع أن هناك برنامجًا من أجل التبادل الثقافي مع مصر، خاصة في مجال الفن والسينما، مشيرًا إلى أن مصر تعتبر منصة فنية كبيرة، ونأمل التعاون في هذا الشأن.

مواد متعلقة

صور.. إقبال وندوات في جناح النرويج ضيف شرف معرض الكتاب

القومي للإعاقة يشارك في معرض الكتاب بأجمل المشغولات اليدوية

"كأنك تراه" و"فلسفة الخلق" جديد د.عمرو شريف بنيوبوك في معرض الكتاب

وزارة الثقافة توفر الترجمة بلغة الإشارة لندوات معرض الكتاب

المكتبات المتنقلة توجد لأول مرة في تاريخ معرض الكتاب بدورته الـ55 (شاهد)

المستشار الثقافي لفلسطين: لم نغب يوما عن معرض الكتاب (فيديو)

بالصور.. آلاف المواطنين يزورون معرض الكتاب في يومه السادس

"نورة" تخطف أنظار زوار معرض الكتاب بجناح القومي للمرأة

الجريدة الورقية