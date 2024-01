GRAMMY 2024|استعدادات مكثفة لاستقبال الدورة 66.. صور

تنطلق الفعاليات المنتظرة لحفل جوائز GRAMMY الشهيرة في دورتها الـ 66، التي تتضمن أبرز نجوم الموسيقى والغناء والعالم، بجانب عدد كبير من الألبومات التي تحمل الأنواع الموسيقية المختلفة مثل R&B، والموسيقى البديلية، بوب، روك، وغيرها.

ومن المقرر أن تبدأ الفعاليات في 4 فبراير القادم على المسرح الصيني بولاية لوس أنجلوس الأمريكية.

وتم تجهيز المسرح الصيني بالكامل لاستقبال هذا الحدث الموسيقي التاريخي بوسائل تكنولوجية متطورة من ناحية الصوت والصورة

| فئات موسيقية جديدة في 2024

وجاءت قائمة ترشيحات GRAMMY 2024، كالآتي:

تسجيل العام

Worship: جون باتيست

Not Strong Enough: بويجينيوس

Flowers: مايلي سايرس

?What Was I Made For (من فيلم Barbie): بيلي إيليش

On My Mama: فيكتوريا مونيت

Vampire: أوليفيا رودريجو

Anti-Hero: تايلور سويفت

Kill Bill: إس زد إيه (SZA)

ألبوم العام

World Music Radio: جون باتيست

The Record: بويغينيوس

Endless Summer Vacation: مايلي سايرس

Did You Know That There's a Tunnel Under Ocean Blvd: لانا ديل ري

The Age of Pleasure: جانيل موناي

Guts: أوليفيا رودريجو

Midnights: تايلور سويفت

SOS: إس زد إيه (SZA)

أغنية العام

A&W: جاك أنتونوف، لانا ديل ري، وسام ديو

Anti-Hero: جاك أنتونوف، وتايلور سويفت

Butterfly: جون باتيست، ودان ويلسون

Dance the Night: كارولين أيلين، دوا ليبا، مارك رونسون، وآندرو وايت

Flowers: مايلي سايرس، غريغوري ألداي هاين، ومايكل بولاك

Kill Bill: روب بيسيل، كارتر لانغ، وسولانا روي

Vampire: دانييل نيغرو، وأوليفيا رودريغو

?What Was I Made For (من فيلم Barbie): بيلي إيليش

أفضل فنان جديد

غريسي أبرامز

فريد أغين

آيس سبايس

جيلي رول

كوكو جونز

نواه كاهان

فيكتوريا مونيت

ذا وور آند تريتي

منتج العام، غير كلاسيكي

جاك أنتونوف

ديرنست "ديميل" إميل الثاني

هيت- بوي

ميترو بومين

دانييل نيغرو

كاتب أغاني العام، غير كلاسيكي

إدغار باريرا

جيسي جو ديلون

شاين مكأنالي

ثيرون توماس

جاستن ترانتر

أفضل أداء منفرد للبوب

Flowers: مايلي سايرس

Paint the Town Red: دوجا كات

?What Was I Made For (من فيلم Barbie): بيلي إيليش

Vampire: أوليفيا رودريغو

Anti-Hero: تايلور سويفت

أفضل أداء لثنائي/ مجموعة البوب

Thousand Miles: مايلي سايرس مع براندي كارلايل

Candy Necklace: لانا ديل ري مع جون باتيست

Never Felt So Alone: لابرينث مع بيلي إيليش

Karma: تايلور سويفت مع آيس سبايس

Ghost in the Machine: إس زد إيه مع فويب بريدغرز

أفضل ألبوم للبوب

Chemistry: كيلي كلاركسون

Endless Summer Vacation: مايلي سايرس

Guts: أوليفيا رودريغو

Subtract: إد شيران

Midnights: تايلور سويفت

أفضل تسجيل للبوب/ الرقص

Baby Don't Hurt Me: ديفيد غيتا، آن-ماري، وكوي ليراي

Miracle: كالفن هاريس مع إيلي غولدينغ

Padam Padam: كايلي مينوغ

One in a Million: بيبي ريكسا وديفيد غيتا

Rush: تروي سيفان

أفضل ألبوم لموسيقى الرقص/ الإلكتروني

Playing Robots Into Heaven: جيمس بليك

For That Beautiful Feeling: ذا كيميكال براذرز

Actual Life 3 (January 1 - September 9 2022): فريد أغين.

Kx5: كيكس5

Quest for Fire: سكريلكس

أفضل أداء روك

Sculptures of Anything Goes: آركتيك مونكيز

More Than a Love Song: بلاك بوماس

Not Strong Enough: بويغينيوس

Rescued: فو فايترز

Lux Æterna: ميتاليكا

أفضل أداء ميتال

Bad Man: ديستيربد

Phantom of the Opera: غوست

72 Seasons: ميتاليكا

Hive Mind: سليبنوت

Jaded: سبيريتبوكس

أفضل أغنية روك

Angry: ميك غاغر، كيث ريتشاردز،وآندرو وات

Ballad of a Homeschooled Girl: دانيال نيغرو، وأوليفيا رودريغو

Emotion Sickness: دين فرتيتا، جوشوا هوم، مايكل شومان، جون ثيودور، وتروي فان ليوين

Not Strong Enough: جوليان بيكر، فيبي بريدغرز، ولوسي داكوس

Rescued: ديف غروهل، رامي جافي، نيت مندل، كريس شيفليت، وبات سمير

أفضل ألبوم روك

But Here We Are: فو فايترز

Starcatcher: غريتا فان فليت

72 Seasons: ميتاليكا

This Is Why: بارامور

In Times New Roman: كوينز أوف ذا ستون إيدج

أفضل أداء موسيقي بديل

Belinda Says: ألوايز

Body Paint: آركتيك مونكيز

Cool About It: بويغينيوس

A&W: لانا ديل ري

This Is Why: بارامور

أفضل ألبوم موسيقي بديل

The Car: آركتيك مونكيز

The Record: بويغينيوس

Did You Know That There's a Tunnel Under Ocean Blvd: لانا ديل ري

Cracker Island: غوريلاز

I Inside the Old Year Dying: بي جي هارفي

أفضل أداء R&B

Summer Too Hot: كريس براون

Back to Love: روبرت جلاسبر مع سير وأليكس إسلي

ICU: كوكو جونز

How Does It Make You Feel: فيكتوريا مونيت

Kill Bill: إس زد إيه (SZA)

أفضل أداء R&B تقليدي

Simple: بيبيفيس مع كوكو جونز

Lucky: كينيون ديكسون

Hollywood: فيكتوريا مونيت مع Earth, Wind & Fire وHazel Monét

Good Morning: بي جي مورتون مع سوزان كارول

Love Language: إس زد إيه (SZA)

أفضل أغنية R&B

Angel: هالي بيلي، ثيرون فيمستر، وكوليريدج تيلمان

Back to Love: داريل آندرو فاريس، روبرت جلاسبر، وألكساندرا إسلي

ICU: دارهيل كامبر جونيور، كورتني جونز، ريموند كومبا، روي كيشا روكيت

On My Mama: ديرنست إميل الثاني، جيف جيتلمان، فيكتوريا مونيت، كايلا موسكوفيتش، جميل بيير، وتشارلز ويليامز

Snooze: كيني بي. إدموندز، بلير فيرغسون، كريس ريديك-تاينز، سولانا روي، وليون توماس

أفضل ألبوم R&B تقدمي

Since I Have a Lover: من 6LACK

The Love Album :Off the Grid: ديدي

Nova: تيراس مارتن، وجيمس فونتليروي

The Age of Pleasure: جانيل موناي

SOS: إس زد إيه (SZA)

أفضل ألبوم R&B

Girls Night Out: بيبيفيس

What I Didn't Tell You (Deluxe): كوكو جونز

Special Occasion: إميلي كينغ

Jaguar II: فيكتوريا مونيت

Clear 2: Soft Life EP: سمر ووكر

أفضل أداء راب

The Hillbillies: بيبي كيم مع كيندريك لامار

Love Letter: بلاك ثوت

Rich Flex: دريك و21 سافيج

Scientists & Engineers: كيلر مايك مع آندري 3000، فيوتشر وإرين ألين كاين

Players: كوي ليراي

أفضل أداء راب لحني

Sittin' on Top of the World: بورنا بوي مع 21 سافيج

Attention: دوجا كات

Spin Bout U: دريك و21 سافيج

All My Life: ليل دورك مع جي كول

Low: إس زد أيه (SZA)

أفضل أغنية راب

Attention: روجيه شاهايد، أمالا زانديل دلاميني، وآري ستارايس

Barbie World: إيزيس نايجا جاستون، إفريم لويس لوبيز جونيور، وأونيكا ماراج

Just Wanna Rock: محمد كامارا، سيمير وودز، وخابيير ميركادو، كتاب الأغاني

Rich Flex: بريتافيوس تشامبرز، إسحاق "زاك" دي بوني، أوبري جراهام، جي. جوين، أندرسون هيرنانديز

Scientists & Engineers: أندري بنيامين، بول بيوريغارد، جيمس بليك، مايكل ريندر، تيم مور وديون ويلسون

Her Loss: دريك و21 سافيج

Michael: كيلر مايك

Heroes & Villains: ميترو بومين

King's Disease III: ناس

Utopia: ترافيس سكوت

أفضل ألبوم شعر منطوق

A-You're Not Wrong B-They're Not Either: The Fukc-It Pill Revisited: كوين شيبا

For Your Consideration’24 — The Album: برينتيس باول، وشون ويليام

Grocery Shopping With My Mother: كيفن باول

The Light Inside: جيه. آيفي

When the Poems Do What They Do: آجا مونيه

أفضل أداء جاز

Movement 18' (Heroes): جون باتيست

Basquiat: لاكيشيا بنيامين

Vulnerable (Live): آدم بلاكستون مع ذا بيلور بروجكت، وراسل فيرانتي

But Not for Me: فرد هيرش، وإسبيرانزا سبالدينغ

Tight: سمارا جو

أفضل ألبوم جاز صوتي

For Ella 2: باتي أوستن مع جوردون جودوينز بيغ فات باند

Alive at the Village Vanguard: فرد هيرش، وإسبيرانزا سبالدينغ

Lean In: غريتشن بارلاتو، وليونيل لويك

Mélusine: سيسيل مكلورين سالفانت

How Love Begins: نيكول زورايت

أفضل ألبوم جاز آلي

The Source: كيني بارون

Phoenix: لاكيشيا بنجامين

Legacy: The Instrumental Jawn: آدم بلاكستون

The Winds of Change: بيلي تشايلدز

Dream Box: بات ميثيني

أفضل ألبوم جاز لفرقة كبيرة

The Chick Corea Symphony Tribute

Dynamic Maximum Tension

Basie Swings the Blues

Olympians

The Charles Mingus Centennial Sessions

أفضل ألبوم جاز لاتيني

Quietude: إيليان إلياس

My Heart Speaks: إيفان لينس مع ذا تبليسي سيمفوني أوركسترا

Vox Humana: بوبي سانابريا مولتيفيرس بيغ باند

Cometa: لوسيانا سوزا وتريو كورينتي

El Arte del Bolero Vol. 2: ميغيل زينون ولويس بيردومو

أفضل ألبوم جاز بديل

Love in Exile: أروغ أفتاب، فيجاي إير، وشهرزاد إسماعيلي

Quality Over Opinion: لويس كول

SuperBlue: The Iridescent Spree: كيرت إيلينغ، تشارلي هنتر، سوبربلو

Live at the Piano: كوري هنري

The Omnichord Real Book: ميشيل نديغيوتشيلو

أفضل ألبوم بوب تقليدي صوتي

To Steve With Love: Liz Callaway Celebrates Sondheim: ليز كالاواي

Pieces of Treasure: ريكي لي جونز

Bewitched: لاوفي

Holidays Around The World: بينتاتونيكس

Only The Strong Survive: بروس سبرينغستين

Sondheim Unplugged (The NYC Sessions), Vol. 3: فنانون متعددون

أفضل ألبوم آلات موسيقية معاصرة

As We Speak: بيلا فليك، زاكير حسين، إدغار ماير، بمشاركة راكيش تشوراسيا

On Becoming: هاوس أوف ووترز

Jazz Hand: بوب جيمس

The Layers: جوليان لاج

All One: بن ويندل

أفضل ألبوم مسرح موسيقي

Kimberly Akimbo: جون كلانسي، ديفيد ستون وجانين تيسوري، منتجون؛ جانين تيسوري

Parade: ميكايلا دياموند، أليكس جوزيف جرايسون، جيك بيدرسن وبن بلات، المغنون الرئيسيون؛ جيسون روبرت براون وجيفري ليسر

Shucked: براندي كلارك، جيسون هاولاند، شاين مكأنالي، وبيلي جاي ستاين

Some Like It Hot: كريستيان بورل، جيه هاريسون جي، أدريانا هيكس، وناتاشا يفيت ويليامز

Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street: آناليه أشفورد وجوش جروبان، المغنون الرئيسيون؛ توماس كيل وأليكس لاكاموير

أفضل أداء ريفي منفرد

In Your Love تايلر تشايلدرز

Buried: براندي كلارك

Fast Car: لوك كومبس

The Last Thing on My Mind: دولي بارتون

White Horse: كريس ستابلتون

أفضل أداء لثنائي/ مجموعة ريفي

High Note: ديركس بنتلي مع بيلي سترينغز

Nobody's Nobody: براذرز أوزبورن

I Remember Everything: زاك براين مع كيسي موسغريفز

Kissing Your Picture (Is So Cold): فينس جيل، وبول فرانكلين

Save Me: جيلي رول مع لايني ويلسون

We Don't Fight Anymore: كارلي بيرس مع كريس ستابلتون

أفضل أغنية ريفية

Buried: براندي كلارك، وجيسي جو ديلون

I Remember Everything: زاك براين، وكيسي موسغريفز

In Your Love: تايلر تشايلدرز، وجينو سيل

Last Night: جون بايرون، آشلي غورلي، جاكوب كاشر هيندلين، ورايان فوجتساك

White Horse: كريس ستابلتون، ودان ويلسون

أفضل ألبوم ريفي

Rolling Up the Welcome Mat: كيلسي باليريني

Brothers Osborne: براذرز أوزبورن

Zach Bryan: زاك براين

Rustin' in the Rain: تايلر تشايلدرز

Bell Bottom Country: لايني ويلسون

أفضل أداء جذور أمريكية

Butterfly: جون باتيست

Heaven Help Us All: ذا بلايند بويز أوف ألاباما

Inventing the Wheel: ماديسون كانينغهام

You Louisiana Man: ريانون جيدنز

Eve Was Black: أليسون راسل

أفضل أداء أمريكانا

Friendship: ذا بلايند بويز أوف ألاباما

Help Me Make It Through the Night: تايلر تشايلدرز

Dear Insecurity: براندي كلارك مع براندي كارلايل

King of Oklahoma: جيسون إيسبيل و The 400 Unit

The Returner: أليسون راسل

أفضل أغنية جذور أمريكية

Blank Page: مايكل تروتر جونيور وتانيا تروتر

California Sober: آرون آلن، ويليام أبوستول، وجون ويسبيرغر

Cast Iron Skillet: جيسون إيسبيل

Dear Insecurity: براندي كلارك، ومايكل بولاك

The Returner: درو ليندسي، جيه تي نيرو، وأليسون راسل

أفضل ألبوم أمريكانا

Brandy Clark: براندي كلارك

The Chicago Sessions: رودني كرويل

You're the One: ريانون جيدنز

Weathervanes: جيسون إيسبيل، وThe 400 Unit

The Returner: أليسون راسل

أفضل ألبوم بلوغراس

Radio John: Songs of John Hartford: سام بوش

Lovin' of the Game: مايكل كليفلاند

Mighty Poplar: مايتي بوبلار

Bluegrass: ويلي نيلسون

Me / And /Dad: بيلي سترينغز

City of Gold: مولي توتل، وجولدن هايواي

أفضل ألبوم بلوز تقليدي

Ridin: إريك بيب

The Soul Side of Sipp: مستر سيب

Life Don't Miss Nobody: تريسي نيلسون

Teardrops for Magic Slim Live at Rosa's Lounge: جون بريمر

All My Love for You: بوبي راش

أفضل ألبوم بلوز معاصر

Death Wish Blues: سمانثا فيش، وجيسي دايتون

Healing Time: روثي فوستر

Live in London: كريستون "كينغفيش" إنغرام

Blood Harmony: لاركين بو

LaVette!: بيتي لافيت

أفضل ألبوم فولك

Traveling Wildfire: دوم فليمونز

I Only See the Moon: ذا ميلك كارتون كيدز

Joni Mitchell at Newport [Live]: جوني ميتشل

Celebrants: نيكل كريك

Jubilee: أولد كرو ميديسين شو

Seven Psalms: بول سيمون

Folkocracy: روفوس وينرايت

أفضل ألبوم موسيقى الجذور الإقليمية

New Beginnings

Live At The 2023 New Orleans Jazz & Heritage Festival

Live: Orpheum Theater Nola

Made In New Orleans

Too Much To Hold

Live At The Maple Leaf

أفضل ألبوم بوب لاتيني

La Cuarta Hoja

Beautiful Humans, Vol. 1

A Ciegas

La Neta

Don Juan

X Mí (Vol. 1)

أفضل ألبوم ميوزيكا أوربانا

SATURNO

MAÑANA SERÁ BONITO

DATA

أفضل ألبوم روك لاتيني أو ألبوم بديل

MARTÍNEZ

Leche De Tigre

Vida Cotidiana

De Todas Las Flores

EADDA9223

أفضل ألبوم موسيقى مكسيكية

Bordado A Mano

La Sánchez

Motherflower

Amor Como En Las Películas De Antes

GÉNESIS

أفضل ألبوم لاتيني استوائي

Voy A Ti

Niche Sinfónico

VIDA

MIMY & TONY

Escalona Nunca Se Había Grabado Así

أفضل أداء موسيقي عالمي

Shadow Forces

Alone

FEEL

Milagro Y Disastre

Abundance In Millets

Pashto

Todo Colores

أفضل أداء موسيقي أفريقي

Amapiano

City Boys

UNAVAILABLE

Rush

Water

أفضل ألبوم موسيقي عالمي

Epifanías

History

I Told Them...

Timeless

This Moment

أفضل ألبوم الريفي

Born For Greatness

Simma

Cali Roots Riddim 2023

No Destroyer

Colors Of Royal

أفضل ألبوم لعصر جديد

Aquamarine

Moments Of Beauty

Some Kind Of Peace (Piano Reworks)

Ocean Dreaming Ocean

So She Howls

أفضل ألبوم موسيقي للأطفال

Ahhhhh!

Ancestars

Hip Hope For Kids!

Taste The Sky

We Grow Together Preschool Songs

أفضل ألبوم كوميدي

I Wish You Would

I'm An Entertainer

Selective Outrage

Someone You Love

What's In A Name?

أفضل كتاب صوتي ورواية وتسجيل لرواية القصص

Big Tree

Boldly Go: Reflections On A Life Of Awe And Wonder

The Creative Act: A Way Of Being

It's Ok To Be Angry About Capitalism

The Light We Carry: Overcoming In Uncertain Times

أفضل موسيقى تصويرية مجمعة للوسائط المرئية

AURORA

Barbie The Album

Black Panther: Wakanda Forever

Guardians of the Galaxy, Vol. 3: Awesome Mix, Vol. 3

Weird: The Al Yankovic Story

أفضل موسيقى تصويرية للوسائط المرئية (تشمل الأفلام والتليفزيون)

Barbie

Black Panther: Wakanda Forever

The Fabelmans

Indiana Jones And The Dial Of Destiny

Oppenheimer

أفضل موسيقى تصويرية لألعاب الفيديو والوسائط التفاعلية الأخرى

Call Of Duty®: Modern Warfare II

God Of War Ragnarök

Hogwarts Legacy

Star Wars Jedi: Survivor

Stray Gods: The Roleplaying Musical

أفضل أغنية مكتوبة لوسائل الإعلام المرئية

Barbie World [From "Barbie The Album"]

Dance The Night [From "Barbie The Album"]

I'm Just Ken [From "Barbie The Album"]

Lift Me Up [From "Black Panther: Wakanda Forever

What Was I Made For? [From "Barbie The Album"]

أفضل فيديو موسيقي

I'm Only Sleeping

In Your Love

What Was I Made For

Count Me Out

Rush

أفضل موسيقى فيلم

Moonage Daydream

How I'm Feeling Now

Live From Paris, The Big Steppers Tour

I Am Everything

Dear Mama

أفضل تسجيل

The Art Of Forgetting

Cadenza 21

Electrophonic Chronic

Gravity Falls

Migration

Stumpwork

أفضل طبعة محدودة أو خاصة

The Collected Works Of Neutral Milk Hotel

For The Birds: The Birdsong Project

Gieo

Inside: Deluxe Box Set

Words & Music, May 1965 - Deluxe Edition

أفضل ملاحظات الألبوم

Evenings At The Village Gate: John Coltrane With Eric Dolphy (Live)

I Can Almost See Houston: The Complete Howdy Glenn

Mogadishu's Finest: The Al Uruba Sessions

Playing For The Man At The Door: Field Recordings From The Collection Of Mack McCormick, 1958–1971

Written In Their Soul: The Stax Songwriter Demos

أفضل ألبوم تاريخي

Fragments – Time Out Of Mind Sessions (1996-1997): The Bootleg Series, Vol. 17

The Moaninest Moan Of Them All: The Jazz Saxophone of Loren McMurray, 1920-1922 Colin Hancock, Meagan Hennessey & Richard Martin

Playing For The Man At The Door: Field Recordings From The Collection Of Mack McCormick, 1958–1971

Words & Music, May 1965 - Deluxe Edition

Written In Their Soul: The Stax Songwriter Demos

أفضل ألبوم هندسي، غير كلاسيكي

Desire, I Want To Turn Into You

History

JAGUAR II

Multitudes

The Record

أفضل ألبوم هندسي، كلاسيكي

The Blue Hour

Contemporary American Composers

Fandango

Sanlikol: A Gentleman Of Istanbul - Symphony For Strings, Percussion, Piano, Oud, Ney & Tenor

Tchaikovsky: Symphony No. 5 & Schulhoff: Five Pieces

منتج العام، كلاسيكي

David Frost

Morten Lindberg

Dmitriy Lipay

Elaine Martone

Brian Pidgeon

أفضل تسجيل ريمكس

Alien Love Call

New Gold (Dom Dolla Remix)

Reviver (Totally Enormous Extinct Dinosaurs Remix)

Wagging Tongue (Wet Leg Remix)

Workin' Hard (Terry Hunter Remix)

أفضل ألبوم صوتي

Act 3 (Immersive Edition)

Blue Clear Sky

The Diary Of Alicia Keys

God Of War Ragnarök (Original Soundtrack)

Silence Between Songs

أفضل مقطوعة موسيقية

Amerikkan Skin

Can You Hear The Music

Cutey And The Dragon

Helena's Theme

Motion

أفضل توزيع، آلي أو من دون مصاحبة آلات موسيقية

Angels We Have Heard On High

Can You Hear The Music

Folsom Prison Blues

I Remember Mingus

Paint It Black

أفضل توزيع بالآلات والغناء

April In Paris

Com Que Voz (Live)

Fenestra

In The Wee Small Hours Of The Morning

Lush Life

أفضل أداء أوركسترا

Adès: Dante

Bartók: Concerto For Orchestra; Four Pieces

Price: Symphony No. 4; Dawson: Negro Folk Symphony

Scriabin: Symphony No. 2; The Poem Of Ecstasy

Stravinsky: The Rite Of Spring

أفضل تسجيل أوبرا

Blanchard: Champion

Corigliano: The Lord Of Cries

Little: Black Lodge

أفضل أداء كورال

Carols After A Plague

The House Of Belonging

Ligeti: Lux Aeterna

Rachmaninoff: All-Night Vigil

Saariaho: Reconnaissance

أفضل أداء لموسيقى فرقة صغيرة

American Stories

Beethoven For Three: Symphony No. 6, 'Pastorale' And Op. 1, No. 3

Between Breaths

Rough Magic

أفضل عزف منفرد على الآلات الموسيقية الكلاسيكية

Adams, John Luther: Darkness And Scattered Light: روبرت بلاك

Akiho: Cylinders: آندي أكيهو

The American Project: يوجا وانغ، تيدي أبرامز، قائد الفرقة الموسيقية (أوركسترا لويسفيل)

Difficult Grace: سيث باركر وودز

Of Love: كيرتس ستيوارت

أفضل ألبوم صوتي منفرد كلاسيكي

Because

Broken Branches

40@40

Rising

Walking In The Dark

أفضل مقطوعة موسيقية كلاسيكية

Fandango

Julius Eastman, Vol. 3: If You're So Smart, Why Aren't You Rich?

Mazzoli: Dark With Excessive Bright

Passion For Bach And Coltrane

Sardinia

Sculptures

Zodiac Suite

أفضل مقطوعة موسيقية كلاسيكية معاصرة

Adès: Dante

Akiho: In That Space, At That Time

Brittelle: Psychedelics

Mazzoli: Dark With Excessive Bright

Montgomery: Rounds