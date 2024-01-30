كيسي يحقق إنجاز مميز في أمم أفريقيا

تمكن فرانك كيسي نجم كوت ديفوار من تحقيق إنجاز مميز له في بطولة كأس أمم أفريقيا والتي تستضيفها بلاده حتى 11 فبراير المقبل.

صعد منتخب كوت ديفوار إلى دور ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية بعد تخطي عقبة السنغال حامل اللقب، بعدما فازت الأفيال بنتيجة 5-4 بركلات الترجيح في مباراة ذهبت إلى الأشواط الإضافية بعد التعادل بهدف لكلاهما.

أحرز كيسي لاعب أهلي جدة، و كوت ديفوار الهدف رقم 100 في بطولة كأس أمم أفريقيا، وأنهى النجم الإيفواري صيامه التهديفي الذي وصل إلى 298 دقيقة مع الأفيال في البطولة الأفريقية.

آخر مرة سجل خلالها لاعب كوت ديفوار فرانك كيسي كانت في شباك جزر القمر يوم 28 مارس الماضي اي من 10 اشهر في تصفيات أفريقيا المؤهلة للكان الجارية الان.

بصم كيسي على هدفه التاسع مع افيال كوت ديفوار، ونجح في تسجيل هدف في النسخة الثانية على التوالي بعدما سجل هدفا في شباك الجزائر في نسخة الكاميرون الماضية.

وصرح كيسي بعد المباراة بشأن الإنتقادات للأفيال: "هذا امر طبيعي، بصفتي احد قادة المنتخب، لابد ان اتلقى الإنتقادات لحماية اللاعبين الصغار."