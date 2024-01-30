الثلاثاء 30 يناير 2024
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

اختطاف تلاميذ ومعلمين في نيجيريا

نيجيريا
نيجيريا

اختطف مسلحون مجهولون ستة طلاب وثلاثة معلمين وسائق حافلة في جنوب غرب نيجيريا.

وقالت حكومة ولاية إيكيتي، في بيان نُشر على الإنترنت، إن الضحايا تعرضوا للهجوم في بلدة إيمور أثناء عودتهم من رحلة برية مساء الاثنين.

وأوضحت حاكم الولاية أبيودون أويبانجي، أن  السلطات عازمة على "إنقاذ الأطفال ومعلميهم"، في الوقت الذي يتم فيه حث السكان على البقاء ومشاركة أي معلومات يمكن أن تساعد في البحث.

ولم يتضح بعد من المسؤول أو ما إذا كانوا طالبوا بفدية.

تفاقمت عمليات الاختطاف للحصول على فدية في نيجيريا في السنوات الأخيرة، حيث استهدفت العصابات المسلحة المسافرين على الطرق والطلاب وكذلك المقيمين في المناطق الريفية والحضرية في جميع أنحاء البلاد.

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