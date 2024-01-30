بدء فعاليات التحكيم في مجال تكنولوجيا التعليم بملتقي إبداع جامعة بنها

بدأت اليوم الثلاثاء فعاليات التحكيم في مجال تكنولوجيا التعليم بمجالاته المختلفة بمعهد تكنولوجيا المعلومات ببنها، ويشمل مجال تكنولوجيا التعليم تخصصات التصوير الفوتوغرافي وانتاج الافلام الوثائقية، والبرمجة التعليمية.

وتكونت لجنة التحكيم في تخصص انتاج الفيلم الوثائقي من الدكتور محمد زيدان عميد كلية التربية النوعية جامعة المنوفية، والدكتور هاني شفيق الاستاذ بقسم تكنولوجيا التعليم بكلية التربية النوعية جامعة بنها، والدكتور محمد فاروق وكيل كلية التربية النوعية بجامعة عين شمس.

وفي مجال البرمجة تكونت اللجنة المحكمة من الدكتورة مروة الشريف والمهندسة مشيرة سامي والمهندس محب جمال.

وأفادت اللجان المحكمة أن كل جامعة من الجامعات المشاركة في الملتقى تستضيف طالبا واحدا من فريق العمل الفيلم ليقوم بالعرض أمام لجنة التحكيم.

وأوضح الدكتور محمد زيدان رئيس لجنة التحكيم أن اختيار موضوع المسابقة حول انجازات الجمهورية الجديدة والمشروعات القومية هو اختيار جيد، خاصة في ظل ما تمر به الدولة المصرية من إنجازات مختلفة في جميع المجالات.

وتتحدد شروط مسابقة الفيلم الوثائقي في ألا يقل زمن الفيلم عن (7) دقائق ولا يزيد عن (10) دقائق.

وأوضحت اللجنة أن التحكيم يكون وفقا لمجموعة من المعايير تتمثل في جودة التصوير والمونتاج ومناسبة المحتوى المقدم لموضوع التسابق مع الالتزام بالوقت المحدد لعرض الفيلم.

وفي مجال التصوير الفوتوغرافي يقدم الطالب صورا لطبيعة صامتة بشروط معينة تتضمن، عدد (2) صورة تمثل مَعلما في محافظة المتسابقين، و طباعة الصور على ورق جلوسي بجودة عالية، مع مراعاة الميل (الكادر) في الصورة.

وفي مجال البرمجيات التعليمية يقدم الطالب فيلم تعليمي في مجال تخصص تكنولوجيا التعليم بشروط معينة تتضمن ارتباط محتوى البرمجة بالمجالات التعليمية بكافة المراحل التعليمية للطلاب العاديين وذوي الاحتياجات الخاصة.

وتأتي فعاليات التسابق ضمن فعاليات ملتقى إبداع الخامس لكليات التربية النوعية على مستوى الجامعات المصرية والذي تنظمه كلية التربية النوعية بجامعة بنها.

وتهدف فعاليات الملتقى إلى تنمية إبداعات الطلاب وحسهم الفني وبناء قدراتهم بالاضافة الى تعزيز روح التنافس الشريف بين طلاب الجامعات المصرية.