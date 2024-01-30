اعتماد نتيجة برنامج اللغات بكلية التجارة الدولية بجامعة الإسماعيلية الأهلية

أعلن الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس والمفوض بتيسير أعمال جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية اعتماد نتيجة برنامج اللغات والترجمة بكلية التجارة الدولية واللغات بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية.

ومن جانبه - أوضح الدكتور عادل حسن نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية لجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية أن نسبة النجاح بكل مقرر ببرنامج الترجمة التخصصية باللغة الصينية جاءت كالتالي: لغة عربية ( نحو 1) 94.74%، نصوص كتابة الرموز الصينية 92.11%، تنمية المهارات الذاتية 100%، صوتيات اللغة الصينية 94.74%، لغويات قواعد اللغة الصينية (1) 97.37%، اللغة الأجنبية الثانية ( الإنجليزية 1) 100%.

أضاف الدكتور صفوت عبد المقصود عميد كلية الألسن أن نتيجة برنامج اللغة الألمانية جاءت كالتالي اللغة الأجنبية الثانية (1) الإنجليزية 100%، النحو وتحرير النصوص باللغة العربية98.08%، قواعد اللغة الألمانية (1) 94.23%، استماع ومحادثات اللغة الألمانية (1)92.31%، مدخل إلى الترجمة من العربية و إليها 100%، مهارات القراءة والكتابة (1) 100%، قضايا مجتمعية ( الزيادة السكانية ومكافحة الفساد وحقوق الإنسان) 100%.

هذا وقد قام الدكتور عادل حسن نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية لجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية باعتماد النتيجة في حضور الدكتورة غادة حداد عميد بقطاع الطب والعلوم الحيوية بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية والدكتورة سلوى إبراهيم منسق برامج اللغات والترجمة.

تأتي النتائج بإشراف عام الدكتور صفوت عبد المقصود عميد كلية الألسن، والدكتور طارق أبو الميلة وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

وأكد الدكتور تامر حسنين حامد منسق برنامج ابن الهيثم بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية أنه قد تم إعلان النتيجة على البرنامج،