المقاولون العرب لمواليد 2004 يهزم الألومنيوم برباعية نظيفة

حقق فريق المقاولون العرب مواليد 2004 الانتصار على فريق نادى الألومنيوم برباعية نظيفة ضمن منافسات دوري منطقة القاهرة.

سجل إبراهيم مختار هدفان ومؤمن نبيل وحليم هدف لكل منهما، وأقيمت المباراة ضمن منافسات دورى منطقة القاهرة للموسم الرياضي 2023 /2024.

يتولى المدير الفني للفريق الكابتن محمود مجدي، بينما يعاونه الكابتن عبدالرحمن حسين كمدرب عام، والكابتن أحمد صابر مدرب حراس المرمى ويقوم الكابتن عمرو محمود بالمهام الإدارية للفريق، بينما يشغل الكابتن أحمد هاني منصب أخصائي إصابات الملاعب.



تألق لاعبو أكاديمية المقاولون العرب في المباراة الودية أمام أكاديمية فيوتشر

شاركت فرق أكاديمية المقاولون العرب في مجموعة مباريات ودية أمام أكاديمية نادي فيوتشر في تجمع رياضي ودي على ملاعب المقاولون العرب في فئات مواليد/2005/2006/2007/2008/2009/2010/2011/2012/2013/2014/2015/2016/2017) ويسعى مسؤولو قطاع الناشئين من خلال هذه المباريات الودية إلى تطوير مهارات اللاعبين وتجربة أداء الفريق بشكل جماعي.