قضية وزيرة الصرف الصحي في غانا..الحكومة تؤكد فسادها

صرحت المساعدة الخاصة لجون ماهاما ، جويس باواه موغتاري ، أن الوضع الحالي للقضية المتعلقة بوزيرة الصرف الصحي السابقة ، سيسيليا داباه ، يعتبر الرئيس أكوفو أدو وحكومة نائب الرئيس الدكتور محمدو باوميا فاسدين.

يأتي ذلك على خلفية إحالة مكتب المدعي الخاص القضية المتعلقة بالفساد ضد وزيرة الصرف الصحي السابقة سيسيليا داباه إلى مكتب الجريمة الاقتصادية والمنظمة (EOCO).

وتعليقا على هذا التطور، ذكرت موغتاري أن عدم القدرة على مكافحة الفساد بشدة قد منح الرئيس أكوفو أدو لقب وكيل المقاصة.

لقد اقتطع OSP في نهاية المطاف واحدة من أكبر الفضائح في كل العصور وفرصة لا يمكن دحضها لهذه الحكومة لإثبات نفسها كواحدة مستعدة وقادرة على التعامل مع الفساد.

وأوضحت موغتاري.، أن عدم القدرة أو الرغبة في مكافحة الفساد بشدة قد منح أكوفو أدو لقب وكيل المقاصة، كما تنبأ ، تمت تبرئة "عزيزته" سيسيليا داباه ، وما تبقى لها من نزاهة قليلة سيكون للتاريخ للحكم عليها .

وتابعت: "كان ماهاما صارما بما فيه الكفاية بشأن الفساد، والعديد من الحالات تؤكد ذلك. وجميع مزاعم الفساد خلال فترة ولايته الأولى كانت مدفوعة بالخبث وبحملة دبرها بعناية الحزب الوطني التقدمي، ولا سيما أكوفو أدو وباوميا، لتلطيخ وتشويه الطابع الذي لا تشوبه شائبة للرئيس ماهاما".

قضية داباه تسمير أكوفو أدو وحكومة باوميا على أنها فاسدة.

لقد قلنا منذ سنوات أن جون ماهاما كان ضحية للتحيز الشديد والدعاية السياسية التي قادها للأسف رجل كان هدفه الوحيد أن يصبح رئيسا بأي ثمن.

ولم يستطع تحقيق ذلك إلا من خلال تدمير سلفه، وهو رجل طيب، وغاني وطني للغاية، نانا أكوفو أدو، الذي وصف في الماضي بأنه صديقه وزميله الجيد على الجانب الآخر من الانقسام السياسي في البرلمان.

تذكر قضية سيارات فورد واتهامات الفساد ضد السيد ماهاما من قبل NPP، اسمحوا لي أيضا أن أذكر "فضيحة" وصف الحافلات ، والتي أدت مرة أخرى إلى اتهامات خطيرة وتعبئة جماهيرية وإدانة من قبل NPP والمرشح آنذاك أكوفو أدو.

هذان مثالان مهمان على كيفية استخدام الفساد والكسب غير المشروع كوسيلة ضغط سياسية لتبرير الادعاء بأن مؤتمر الحوار الوطني وقيادته غير أكفاء وغير قادرين على إدارة شؤون البلاد.

تجدر الإشارة إلى أن أكوفو أدو وباوميا في السلطة اليوم، لكنهما لم يتمكنا بعد من إثبات أي من هذه الادعاءات، من أفعال حكومتهم وإغفالاتها ، من الواضح للغانيين أنهم فاسدون ومرتاحون للارتباط بالفساد.

إن مستوى عدم الأمانة والتجاهل للشعب الغاني من جانب حكومة الحزب الوطني الغاني لم يسبق له مثيل ولا يمكن تصوره على الإطلاق.

وعد هذا الرئيس بوضع رئاسته على المحك لإنهاء جالامسي في وقت كان من البديهي أنهم كانوا ولا يزالون متورطين فيه بشدة هذا واضح في تقرير فريمبونج بواتينج ، مع الأخذ في الاعتبار أن الرئيس نفسه كلف بهذا العمل.

إن الطريقة التي عومل بها الوزير السابق منذ ذلك الحين في أعقاب التقرير المسرب أصبحت الآن مسألة علنية ولا تحتاج إلى تكرار.

تم تأكيد أن galamsey يرتكبها أعضاء فريق الرئيس والحكومة ، وقد ثبت أن بعض أعضاء NPP يستخدمون معدات تعدين باهظة الثمن دون إذن ، ويغتصبون حالة مواردها الطبيعية ، ويدمرون مسطحاتنا المائية ؛ بينما يبدو أكوفو أدو غير مبال.

قد تتذكر الوصية المؤسفة للراحل السير جون ، الذي ترك امتيازات الغابات والممتلكات وأراضي الدولة لعائلته عند وفاته ما هو الوضع الحالي لهذه المسألة؟ لماذا لم يتخذ الرئيس أي إجراء بعد؟ ونحن ننتظر بفارغ الصبر رد الرئيس لا يزال Galamsey مستمرا ، مما تسبب في أضرار لمسطحاتنا المائية.

اسمحوا لي أيضا أن أذكركم بالفضيحة الأخيرة التي تورطت فيها سيسيليا داباه. ولم تؤد هذه القضية إلا إلى تعزيز اتهامات الفساد الموجهة إلى الرئيس أكوفو - أدو.

وكما توقع كل غاني، انتهت القضية وأمر حكم قضائي بإعادة جميع العملات الصعبة والمبالغ الموجودة في البنك إلى سيسيليا داباه.

هذا القرار مهزلة نكافح جميعا لفهمها يتضاءل مبلغ المال المعني مقارنة بأي ادعاءات أو ادعاءات فساد مزعومة في عهد الرئيس ماهاما.

لقد اقتطع مكتب المدعي العام في نهاية المطاف واحدة من أكبر الفضائح في كل العصور وفرصة لا يمكن دحضها لهذه الحكومة لإثبات نفسها كحكومة مستعدة وقادرة على التعامل مع الفساد.

إن عدم القدرة أو الرغبة في مكافحة الفساد بشدة قد منح أكوفو أدو لقب وكيل المقاصة كما تنبأ ، تمت تبرئة "عزيزته" سيسيليا داباه ، وما تبقى لها من نزاهة قليلة سيكون للتاريخ أن يحكم عليه.

كان السيد ماهاما صارما بما فيه الكفاية ضد الفساد، والعديد من الأمثلة تؤكد ذلك وجميع مزاعم الفساد خلال فترة ولايته الأولى كانت مدفوعة بالخبث وبحملة دبرها بعناية الحزب الوطني التقدمي، ولا سيما أكوفو أدو وباوميا، لتشويه وتشويه الطابع الذي لا تشوبه شائبة للرئيس ماهاما.

يجب أن يغضب الغانيون من سوء إدارة البلاد وأن ينضموا إلى الكفاح من أجل التغيير لإنقاذ الأمة من حكومة فاشلة.