حماس تدرس مقترح اجتماع باريس بشأن تبادل الأسرى



كشفت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس"، اليوم الثلاثاء، عن استلامها مقترحا صادرا عن اجتماع باريس الأمني الذي عقد قبل يومين بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الأسرى والمحتجزين بين إسرائيل والحركة.٧

وقال رئيس المكتب السياسي للحركة، إسماعيل هنية، في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، إن "الحركة تسلمت المقترح الذي تم تداوله في الاجتماع وإنها بصدد دراسته وتقديم ردها عليه على قاعدة أن الأولوية هي لوقف العدوان الغاشم على غزة وانسحاب قوات الاحتلال كليا إلى خارج القطاع".

وثمن هنية "الدور الذي تقوم به كل من مصر وقطر من أجل التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار مستدام في غزة على طريق إنهاء العدوان الذي يتعرض له الشعب الفلسيطيني في القدس والضفة والأسري في السجون الإسرائيلية".

وطالب هنية المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لوقف "المجازر وجرائم الحرب" بما في ذلك سياسة التنكيل التي يتعرض لها شعبنا في مناطق الضفة الغربية والإعدامات والاعتقالات والاقتحامات اليومية للمدن والمخيمات"، مؤكداً أن كل هذه "الممارسات لن تكسر عزيمة شعبنا وتصميمه على الحرية والاستقلال".