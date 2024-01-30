محطة معالجة الدبيكي.. أحد مشروعات «حياه كريمة» بالحسينية

تابع المهندس عامر كمال أبو حلاوة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الشرقية، الموقف التنفيذي لمشروع محطة معالجة الدبيكي بطاقة تصميمية ١٠ الاف م٣/يوم بمركز الحسينية، لافتا إلى أن محطة معالجة الدبيكي هي أحد مشروعات المبادرة الرئاسية «حياه كريمة» التي تُنفذ في مركز ومدينة الحسينية.

وأفاد رئيس قطاع المشروعات والتعاون الدولي والمشرف العام على وحدة متابعة مشروعات «حياة كريمة» أن نسبة التنفيذ الإجمالية للمشروع بلغت ٦٨%، وذلك ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمحافظة الشرقية والقائم على تنفيذها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

ووجه رئيس الشركة بأهمية المتابعة الدورية لكل مشروعات المبادرة، والعمل سويا مع جميع الجهات المعنية لانجاز المشروع بكفاءة، وفي التوقيت المحدد.

وأشار المهندس عامر كمال أبو حلاوة، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الشرقية، إلى أن مبادرة «حياة كريمة» تحظى باهتمام ومتابعة مباشرة من القيادة السياسية وجميع الوزارات والجهات الحكومية المشاركة فى المبادرة؛ لتحقيق نقلة نوعية فى حياة المواطنين، وذلك من أجل توفير حياة كريمة والعمل على تذليل العقبات، وحل جميع المشكلات التي تواجه مراحل التنفيذ.