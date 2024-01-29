الجراد يغزو الحدود.. وروشتة عاجلة من "الزراعة" لإنقاذ المحاصيل (فيديو)

قال أحمد رزق، رئيس إدارة مكافحة الآفات الزراعية إن التوقيت الحالي هو موسم تكاثر الجراد في إفريقيا، مشيرا إلى أنه يشهد تزايد بسبب هطول كميات كبيرة من الأمطار في وقت مبكر.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج صالة التحرير على قناة صدى البلد، أن السودان من الدول التي تنتشر فيها أسراب الجراد، وبسبب عدم مكافحته من قبل المعنيين ينتشر بشكل كبير، ومن ثم يقترب من الحدود المجاورة وخاصة المصرية.

وأشار إلى أن وزارة الزراعة مسيطرة على الوضع تماما في هذا الشأن، وهناك دعم كامل من كل الجهات المعنية لمجابهة هذه الآفة، والأسراب التي دخلت مصر صنفت على أنها كميات صغيرة.

ونوه إلى أن الجراد الصحراوي يأكل ما يقابله من مادة خضراء، والوزارة تحاصره في المناطق الجبلية، ويتم مجابهتها من خلال قواعد منتشرة على كل الحدود، عن طريق استخدام مبيدات مكافحة الجراد بالاستعانة آلات رش المكافحة.

ولفت إلى أن الجراد يتكاثر في اليمن والسعودية والسودان واليمن وإريتريا، ونظرا للظروف التي تحدث في السودان من حروب وانتشار أوبئة تتزايد أسراب الجراد في الانتشار، وأطمئن المواطنين بأن الوزارة تعمل على الموقف بشكل مستمر.



