بالانفوجراف.. ننشر أنشطة وجهود مديريات الزراعة والطب البيطري

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والمكتب الاعلامي للوزارة، العدد رقم ١٣٠ من اصدار: "الزراعة في كل مصر" بالانفوجراف والفيديو، يوضح الجهود والانشطة التي تقوم بها مديريات الزراعة والطب البيطري بمحافظات الجمهورية خلال الفترة من ٢٣ وحتى ٢٩ يناير الجاري.

وخلال هذا الاسبوع أطلقت مديرية الطب البيطري بمحافظة الجيزة، بالتعاون مع الهيئة الإنجيلية للخدمات الاجتماعية قافلة بيطرية مجانية لدعم المربين في قرية كفر الواصلين بمركز ومدينة أطفيح، حيث تم عمل رش و تجريع و علاج 2955 رأس ماشية، و تم عقد ندوة ارشادية للامراض المشتركة وأهمية التحصين ، كما شنت المديرية حملاتها الرقابية علي الاسواق حيث تم ضبط 5007 كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر ومصنعات لحوم ودواجن ودهون حيوانية غير صالحة للاستهلاك الادمي، كما اعلنت المديرية انطلاق الحملة القومية لتحصين الماشية ضد مرض الجلد العقدي.

بينما عقدت مديرية الزراعة بمحافظة القليوبية، اجتماعا مع مديري الادارات، ومفتشي الإرشاد والمكافحة، حيث تناول الاجتماع اهمية تكثيف التواصل مع المزارعين، للوصول إلي أعلي إنتاجية من محصول القمح، فضلا عن المتابعة والمرور الدائم على الزراعات، كما أطلقت مديرية الزراعة بمحافظة المنوفية، و بالتنسيق مع كلية الزراعة جامعه المنوفية، قافلة زراعية تحت عنوان :(التنمية المستدامة لاستيراتيجية مصر 2030) والعوامل المؤثرة على محصول البطاطس للحصول على اعلى انتاجية، كما تم ازالة عدد (19) حالة تعدي على الاراضي الزراعية، كذلك المرور علي زراعات القمح والحقول الإرشاديه بمركز قويسنا.

وعقدت مديرية الزراعة بمحافظة الدقهلية، اجتماعا مع مسئولي الحملة القومية للنهوض بمحصول القمح حيث تم مناقشة اهم التوصيات الفنية لمحصول القمح فى هذه الفترة، كما تم تنفيذ ندوة إرشادية والمرور الحقلي على محصول بنجر السكر بمركز بلقاس، كما نظمت مديرية الطب البيطري، قافلة علاجية مجانية، بنطاق إدارة ميت غمر، لدعم المربين بالمجان، كذلك أطلقت مديرية الطب البيطري بمحافظة الشرقية، قافلة بيطرية مجانية، بقرية منشأة ابوعمر مركز الحسينية حيث تم فحص وعلاج(٢٥٠ ) رأس ماشية ضد الأمراض الباطنية و(٢٣٠) رأس ماشية لعلاج حالات تنفسية و(٤)راس جراحة وإجراء المسح التناسلي الشامل والفحص بجهاز السونار ل(٢١٠) رأس ماشـية و (١٠٠) رأس ماشية لعلاج حالات الأمراض الجلدية ورش (٥٠٠) رأس ماشية لمكافحة الطفيليات الخارجية و تجريع (٤٠٠) رأس أغنام لمكافحة الطفيليات الداخلية وعلاج امراض الدواجن لعدد(٦٥٠)طائر، كما شنت المديرية 11 حملة تم المرور فيها على عدد 33 سوق لبيع اللحوم والدواجن والاسماك ومنتجاتهم.

فيما عقدت مديرية الزراعة بمحافظة الاسكندرية، اجتماعا مع مديري الإدارات الزراعية، لمتابعة سير العمل ومناقشة جميع المعوقات التي تواجه الإدارات، كما تم ازالة 4 حالات تعدى علي على الأراضي الزراعية على مستوى المحافظة، كذلك المرور على الحقول الارشادية لمحصول القمح، كما واصلت مديرية الزراعة بمحافظة بورسعيد، متابعتها لعمليات صرف الأسمدة، ومتابعة الزراعات الشتوية، كما تم عقد ندوة إرشادية لمحصول القمح ضمن فعاليات الحملة القومية للنهوض بالمحصول.

وواصلت مديرية الزراعة بمحافظة دمياط، المرور على الزراعات وخاصة زراعات القمح ومتابعة مدى تقدمها ومدى تأثرها بالظروف المناخية الحالية، كما تم عقد اجتماع الحملة القومية للقمح حيث تم تكريم المتميزين خلال الموسم ومناقشة كافة المستجدات المتعلقة بالأنشطة الزراعية لمحصول القمح، كذلك عقدت مديرية الزراعة بمحافظة بجنوب سيناء، اجتماعا مع العاملين لمناقشة خطة العمل الاسبوعية وعرض اهم الانجازات التي تم تحقيقها، كما تم متابعة الوحدة البستانية بالمديرية وتنظيف الأحواض وإعادة تخطيطها وتسوية الأرض، كما تم وايضا تنفيذ دورة تدريب المدربين على تطبيقات الزراعة الذكية مناخيا في الإنتاج الحيواني والنباتي لميسرين المدارس الحقلية بالتعاون مع مركز بحوث الصحراء ومنظمة الفاو، كما تم التدريب العملي على زراعة الازولا.

وخلال هذا الاسبوع أيضا اعلنت مديرية الطب البيطري بمحافظة الفيوم، انطلاق فعاليات الحملة القومية للتحصين ضد مرضي الجلد العقدي وجدري الأغنام بجميع قري ومراكز المحافظة، وقد تم تفقد بعض اللجان لمتابعة سير عملية التحصين والاطمئنان على توصيل خدمة التحصين لجميع المربين، كما واصلت مديرية الزراعة بمحافظة اسيوط، المرور لمتابعه بساتين الموالح بمركز ساحل سليم.

بينما أعلنت مديرية الطب البيطري بمحافظة البحر الأحمر، انطلاق الحملة القومية للتحصين ضد مرض الجلد العقدي ومرض جدري الضأن، وذلك من خلال لجان التحصين من قبل الأطباء البيطريين بالإدارات البيطرية على مستوي المحافظة.

عقدت مديرية الطب البيطري بالمنيا، اجتماعا مع مديري الإدارات الداخلية والخارجية عبر تقنية الفيديو كونفرانس إستعداداً لإنطلاق الحملة القومية للتحصين ضد مرض الجلد العقدي وتنشيط التأمين على الماشية بجميع مراكز المحافظة.

يذكر ان مركز المعلومات الصوتية والمرئية، والمكتب الاعلامي للوزارة، يصدران الجمعة من كل اسبوع، انفوجرافا وفيديو باسم: الزراعة في اسبوع، لالقاء الضوء على ملخص ما تم من انشطة وجهود، بكافة القطاعات والهيئات، التابعة للوزارة، فضلا عن انفوجراف وفيديو كل ثلاثاء باسم: الزراعة في كل مصر، حول انشطة وجهود القطاع الزراعي، بالمحافظات المختلفة، كما أصدر المركز مؤخرا، سلسلة دليل خدمات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والذي يلقي الضوء على الخدمات التي تقدمها الوزارة للمزارع والمربي، كذلك اصدار ارقام في الزراعة، الذي يلقى الضوء على انجازات القطاع الزراعي بالارقام، فضلا عن اصداره الاخير MALR مجلة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ، الالكترونية الشهرية، الزراعية المتخصصة الاخبارية والمتنوعة.