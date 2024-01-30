نرويجيون يتظاهرون لنصرة فلسطين وهم عراة معصوبي الأعين.. شاهد

جسد المتظاهرون المؤيدون للفلسطينيين في النرويج اعتقال المدنيين في قطاع غزة من قبل القوات الإسرائيلية في أداء هادئ في أوسلو.

وفي مقطع فيديو تم نشره على وسائل التواصل الاجتماعي، حمل العديد من الرجال معصوبي العينين وعراة الصدر ومقيدي اليدين لافتات تحمل أسماء وأعمار الفلسطينيين الذين اعتقلتهم القوات الإسرائيلية في غزة.

ويتطابق الفيديو مع صور مماثلة التقطت في غزة، وأثارت انتقادًا عالميا واسعا.

وأعلنت السلطات الصحية في غزة، اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد ضحايا الحرب الإسرائيلية على القطاع إلى 26.751 شهيدا و65.636 جريحا.

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