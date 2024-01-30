بعد توديع السنغال.. لعنة حامل اللقب تتواصل في أمم أفريقيا للمرة السابعة

واصل حامل لقب كأس الأمم الأفريقية، معاناة من النتائج السلبية في النسخ الأخيرة من البطولة، وكان الضحية هذه المرة المنتخب السنغالي.

تغلبت الدولة المضيفة لكأس الأمم الأفريقية 2023، كوت ديفوار، على حامل اللقب السنغال 5-4 بركلات الترجيح بعد التعادل 1-1 في الوقت الأصلي والأشواط الإضافية في دور الـ 16، مما حرمها من التأهل إلى الدور الـ 8.

ولسابع مرة على التوالي يفشل حامل اللقب، في التأهل إلى الدور ربع النهائي، في تاريخ كأس الأمم الأفريقية.

وكانت مصر بطلة كأس الأفريقية عام 2008، آخر حاملة للبطولة تتأهل إلى الدور ربع النهائي في عام 2010، ووقتها فازت مصر على غانا 1-0 لتفوز بالبطولة.

منتخب مصر 2010

ولكن اللعنة بدأت في نسخة 2012، عندما فشل منتخب لفراعنة في التأهل للبطولة من الأساس، رغم كونها البطلة السابقة.

وفي عام 2013 فشل المنتخب الزامبي، حامل اللقب عام 2012، في تخطي دور المجموعات، ولم يجمع سوى 3 نقاط في الدور الأول، واحتل المركز الثالث، وخرج مبكرًا.

وكان من المتوقع أن منتخب نيجيريا، الذي فاز باللقب عام 2013، أن يصارع من أجل الحفاظ على اللقب للنسخة التالية، لكنه فشل من التأهل للبطولة، لتتوج بها كوت ديفوار في النهاية.

تمكن منتخب الأفيال من المشاركة في نسخة 2017، كبطل للنسخة السابقة، ولكنه ودع البطولة مبكرًا، حيث لم يتمكن من تحقيق أي فوز في مرحلة المجموعات، وحصد نقطتين فقط، لتتوج الكاميرون بطلا في النهاية.

في عام 2019 أقيمت أمم أفريقيا في مصر، ليتمكن منتخب الكاميرون من تخطي مرحلة المجموعات، ويتأهل للدور الثمانية في البطولة، لتخسر الأسود غير المروضة بنتيجة 2-3 أمام نيجيريا، ليتمكن في النهاية منتخب الجزائر للعودة إلى عرش القارة الأفريقية.

وفي النسخة الماضية 2021، خرجت الجزائر من الدور المجموعات رغم كونه حامل اللقب، بعدما جمعت نقطة في 3 مباريات، وتوج أسود التيرانجا السنغاليين باللقب.

وجاءت السنغال في نسخة الحالية 2023، لتؤكد على لعنة التأهل لدور الربع النهائي مع حاملي لقب كأس الأمم، بالخروج المبكر من دور الستة عشر، في انتظار تتويج بطل جديد.